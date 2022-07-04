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Армія РФ переключиться на Донецьку область після захоплення Лисичанська - британська розвідка

4 липня 2022, 10:33

Російські окупанти перекинуть свої сили для захоплення Донецької області.

Донецька область, Донбас, російські військові
Війська РФ підуть на захоплення Донецької області / @vysotskiy.ap, npr.org

Російські війська почнуть намагатися повністю захопити Донецьку область. Це може статися відразу після захоплення Лисичанська в Луганській області. Про це заявили в британській розвідці, повідомляє Європейська правда.

Таким чином, російська армія перекине свої сили, щоб вийти на кордони Донецької області.

"Місто було останнім, що залишився великим населеним пунктом Луганської області, що знаходиться під контролем України. Тепер увага Росії майже напевно переключиться на захоплення Донецької області, велика частина якої залишається під контролем українських сил", - йдеться в повідомленні.

РФ продовжить блокувати Одесу і експорт зерна з України. У зв'язку з цим експорт може скласти менше 35% від загального обсягу в 2021 році.

"Після відступу від зміїного острова, аванпосту на Чорному морі, Росія помилково заявила, що" м'яч тепер на боці України " щодо поліпшення експорту зерна. Насправді саме втручання Росії в сільськогосподарський сектор України продовжує посилювати глобальну продовольчу кризу", - йдеться в повідомленні.

Бойові дії в Україні також руйнують сільське господарство в Україні. Через війну спостерігаються серйозні збої в поставках насіння і добрив, від який залежать українські фермери.

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Захоплення Лисичанська військами РФ

Вранці 3 липня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, російські окупанти продовжують просуватися і закріплюватися в районі Лисичанська Луганської області. Адміністративні будівлі міста зруйновані повністю.

3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. За його словами, російська армія повністю контролює Лисичанськ.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ ухвалили рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено залишити місто.

Пізніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна обов'язково поверне окупований Лисичанськ і перетворить всі доповіді росіян по захопленню Луганської області в прах.

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