"Ми переходимо до наступної фази війни": Жданов розповів, чого чекати від ЗСУ та армії РФ

Жданов розповів, чого чекати від ЗСУ та армії РФ / скріншот, УНІАН

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що війна України проти Росії переходить до наступної фази.

Російські окупанти не мають успіху на тих напрямках, де намагаються вести штурмові дії, розповів він в ефірі телемарафону.

"Ми переходимо до наступної фази війни - це позиційна війна. І так звана Оперативна пауза, коли обидві сторони потребують перегрупування військ, підтягування резервів, і тут головне — це не програти цю "гонку"...", - зазначив Жданов.

читайте такожПро контрнаступ говорити ще рано: Жданов назвав варіанти звільнення України від окупантівТакож він попередив, що РФ буде намагатися створити свої резерви, а українська сторона постарається якомога швидше отримати зброю і почати формування угруповання військ для контрнаступу.

Жданов також описав обстановку на самих "гарячих" напрямках:

"Фронт поступово стабілізується, і війна переходить в позиційну війну. Штурмові дії російських військ тривають тільки в Сєвєродонецьку і на Бахмутському напрямку. Але противник успіху не має. Ми контролюємо частину міста Сєвєродонецьк, на Бахмутському напрямку ми зупинили всі атаки ворога. На Херсонському напрямку ми намагаємося вести атакуючі дії по позиціях ворога і фактично провести контрнаступальні дії. Але поки темп знизився і там фактично також позиційна війна і обмін артилерійськими ударами".

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів про контрнаступ українських військових на півдні України. За його словами, Збройним силам України важливо перейти річку Інгулець у Херсонській області. Це дозволить надалі накопичувати там війська і розвивати наступ на Нову Каховку.

Також Олег Жданов розповідав, що в Росії вже почався прихований бунт проти війни в Україні, який може перерости у відкритий. Навіть попри потужну агітацію, яку проводять всередині країни-агресора, чоловіки відмовляються підписувати контракти на військову службу.

Така тенденція вже спостерігається навіть в "депресивних районах", з яких переважно і відправляли в Україну солдатів.

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