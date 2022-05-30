Жданов спрогнозував розгром окупантів на Херсонщині: що стане вирішальним фактором

Жданов спрогнозував розгром окупантів на Херсонщині/ Reuters, Главред

Росія спішить обладнати позиції, побудувати військові бази і закріпитися на Херсонщині. Але для того, щоб спорити воєнні бази, потрібно багато часу – рахунок іде на роки. Тому окупанти не встигнуть цього зробити.

А позиції, які вони встигнуть обладнати, не стануть перепоною для ЗСУ – українські військові зможуть вибити загарбників з області за допомогою зброї від західних партнерів. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Російська Федерація намагатиметься там створити якісь опорні організації чи опорну систему, на якій будуватиметься оборона. І дійсно вони в Херсонській області сьогодні обладнують позиції для того, щоб захищати ці рубежі, які вони захопили. Але я скажу так, що вони не встигнуть створити воєнні бази – це не один рік", – каже експерт.

Суттєву перевагу Україні надасть ленд-ліз від США – за допомогою отриманої військової підтримки захисники нашої держави зможуть вибити загарбників з уже обладнаних позицій.

"Якщо ленд-ліз спрацює так, як ми очікуємо, у нас буде вогнева перевага, що дасть нам можливість вибити їх вже з позицій, які вони оборонятимуть. І тому звільнення територій, воно якби не обговорюється, а воно буде здійснено силами Збройних сил за допомогою західної зброї", – наголосив Жданов.

Раніше повідомлялося, що російські війська зазнали суттєвих втрат на Півдні внаслідок наступу ЗСУ, змушені були відступити і тепер обороняються на невигідних для них рубежах в районі населеного пункту Костромка на Херсонщині.

Також раніше повідомлялося, що у тилу ворога в Херсонській області українські військові провели вдалу засідку і знищили російський КамАЗ Тайфун, битком набитий окупантами.

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