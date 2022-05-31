"Потрібно будувати лінії оборони": Жданов оцінив ризики повторного наступу РФ на Київ, Суми та Чернігів

Жданов оцінив ризики повторного наступу РФ на Київ, Суми та Чернігів / УНІАН

Військовий експерт Олег Жданов оцінив ймовірність повторного наступу російських військ на Київ, Чернігів та Харків.

У коментарі "ТСН"він пояснив, що повторення лютневого сценарію чекати не варто, так як в РФ недостатньо живої сили для повномасштабного наступу.

"По-перше, я запитаю тих, хто каже, що завтра буде наступ на Київ, я запитаю: чим вони будуть наступати? Де ще одне угруповання в 170-200 тисяч на кордоні, яке було б здатне здійснити наступальну операцію на таку глибину аж до Києва?", - зазначив Жданов.

При цьому Жданов згоден, що перестрахуватися потрібно, зміцнивши державний кордон.

читайте такожУкраїна повинна прийняти вимоги Путіна: Берлусконі закликав Європу натиснути на Київ"Я повністю погоджуюся з тим, що потрібно будувати лінії оборони інженерних споруд і створювати мінні поля вздовж кордону з РФ. Або вздовж кордону на загрозливих напрямках, де ймовірність просування противника висока", - зазначив Жданов.

Чи загрожує Києву новий наступ РФ

Раніше російські опозиційні журналісти дізналися, що в Кремлі не відмовилися від ідеї захопити Київ - там знову почали обговорювати такі плани. При цьому Росія хоче закінчити війну проти України до осені цього року. У Путіна на два різних варіанти розвитку подій

Але голова військової адміністрації столиці Микола Жирнов каже, що формування військ Російської Федерації на північ від українського кордону для нового наступу на Київ не спостерігається.

"Зараз, якщо дивитися на Брянську і Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак знаємо, що Російська Федерація може також використовувати і території Білорусі", - пояснив Жирнов.

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