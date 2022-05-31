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"Плани Путіна ламаються": в Росії починається відкритий бунт проти війни – Жданов

31 травня 2022, 18:31

Занадто багато втрат, похоронів і поранених, які повертаються додому, призвели до того, що в РФ набирає обертів антивоєнна кампанія.

В Росії починається відкритий бунт проти війни, заявив Жданов/ Reuters, Главред

У Росії уже почався прихований бунт проти війни в Україні, який може перерости у відкритий. Навіть незважаючи на потужну агітацію, яку проводять всередині країни-агресорки, чоловіки відмовляються підписувати контракти на військову службу. Така тенденція уже спостерігається навіть у "депресивних районах", з яких переважно і відправляли в Україну солдат.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю ТСН. За його словами, росіяни нарешті почали розуміти, яких серйозних втрат зазнає їхнє військо на війні проти України. І це стало однією з головних причин, чому чоловіки тепер не хочуть воювати за свого "фюрера".

Жданов зазначив, що у влади РФ зриваються усі плани. Так, чоловікам в Росії розсилали повістки, проте це не дало очікуваного результату. Після цього чоловіків почали викликати до військкоматів, де проводили серед них агітацію, проте це теж результату не дало.

За словами експерта, зараз в РФ навіть є план для військових округів, у якому чітку прописано, скільки контрактників за певний період часу повинні "віддавати" округи. Так, від кожного округу за тиждень повинно прибувати по 200 контрактників. Загалом це 1400 військових на тиждень і близько 6500 – на місяць.

Проте навіть такої кількості недостатньо, щоб поповнити "запаси" війська і покрити втрати на фронті.

"Вони не можуть офіційно оголосити відкриту мобілізацію. Вони це проводять тільки такими прихованими агітаційними заходами. Російське суспільство сьогодні не сприйме новину, що збройні сили Росії не впоралися зі "спеціальною воєнною операцією", – каже військовий експерт.

Що підштовхує росіян до бунтів проти війни

Запанікували через величезні втрати у війську вже навіть у "депресивних регіонах" РФ, і тому вже навіть там не вдається набрати добровольців на фронт.Крім цього, додому почали повертатися з пораненнями ті, хто вже був в Україні, і вони розповідають правду про те, що відбувається.

Також в Росії є проблема з виплатами за загиблих і поранених.

читайте такожПутіна потрібно повністю усунути від влади, інакше будуть серйозні наслідки – МоравецькийЗ цих причин в РФ уже набирає обертів антивоєнна кампанія, каже Жданов.

"Тобто зараз настає такий період прихованого саботажу суспільства стосовно "спеціальної воєнної операції", яку проголосила РФ. Наступним кроком буде відкрите протистояння", – зазначає експерт.

Проте, за його словами, зараз важко спрогнозувати, коли саме в Росії розгориться це відкрите протистояння. Адже поки що більшість росіян все таки налаштовані на війну.

Російські військові шукають способи втекти з фронту

Вже неодноразово повідомлялося, що російські військові не хочуть брати участь у бойових діях в Україні та шукають будь-які способи, щоб цього уникнути. Путінські вояки готові навіть піти на те, щоб їм прострелили ноги. Раніше Главред розповідав, що кадрові російські військові під Сєвєродонецьком домовляються з кимось із товаришів по службі та стріляють один одному в ноги.

Нагадаємо, бійці Росгвардії з Краснодара, які брали участь у війні проти України в лютому-квітні, відмовилися повторно брати участь у бойових діях і подали рапорти з відмовою їхати воювати.

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