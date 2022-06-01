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Зламати всю систему оборони РФ на Півдні: Жданов пояснив, чому ЗСУ важливо перейти річку Інгулець

1 червня 2022, 14:07

Коли ЗСУ перейшли річку, вони вибили з низки населених пунктів російських окупантів. Ці селища розміщуються на висотах, а це - вигідніші позиції.

Олег Жданов
Олег Жданов розповів про контрнаступ на Півдні / Колаж УНІАН, google.com/maps

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів про контрнаступ українських військових на Півдні України. За його словами, Збройним силам України важливо перейти річку Інгулець у Херсонській області. Це дозволить надалі накопичувати там війська і розвивати наступ на Нову Каховку.

Також стратегічно важливим буде встановлення контролю над мостом по греблі ГЕС у Новій Каховці, сказав Жданов в інтерв'ю виданню Новое время.

За його словами, російські окупанти використовують міст через Новокаховську ГЕС для забезпечення угруповання військ, яке знаходиться під Кривим Рогом.

"Якщо ми вийдемо на Нову Каховку і будемо контролювати цей міст або шляхи висунення з цього мосту, то ми відріжемо угруповання російських військ, і воно буде майже в оточенні, яке знаходиться під Кривим Рогом", – зазначив Жданов.

Коли ЗСУ перейшли річку, там, де її форсували, українські військовослужбовці вибили з низки населених пунктів російських окупантів. Ці селища розміщуються на висотах, що забезпечує вигідніші позиції для українських військових.

"Московитські війська відійшли в степ, у них там голе поле, де вони повинні в інженерному вимірі обладнати лінію оборони. А у нас висоти. Тобто у нас позиції вигідніші, і ми можемо тримати оборону і починати контрнаступальні операції, ходити в атаки з наших позицій; а у них проблема з тим, за що зачепитися, щоби створити оборону", – підкреслив експерт.

Головна мета Збройних Сил України в тому, щоби розрізати навпіл це російське угруповання на правому березі Інгульця.

"Завдяки розсіченню цього угруповання від Кривого Рогу до Херсона ми фактично ламаємо цю лінію оборони Кривий Ріг - Херсон, яку будує сьогодні РФ", - сказав Жданов.

Він пояснив: щоби захистити Херсон, окупантам потрібно переносити основні зусилля оборони тепер ще й на північ Херсона або на північний захід Херсона. А під Кривим Рогом угруповання взагалі повинна розвертатися на 180 градусів для того, щоби будувати за спиною у себе оборонні споруди або рубежі оборони.

"І другий момент: їм потрібно вирішувати, як вони будуть забезпечувати це угруповання, на човнах переправлятися через Дніпро — на човнах багато боєприпасів не завезеш і паливно-мастильних матеріалів теж не завезеш. Дійсно, цей прорив може зламати всю систему на півдні України, систему оборони окупантів", - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, як повідомили в оперативному командуванні Південь, ворог вишукує засоби і заходи протидії контрнаступу українських сил. Спецпідрозділи окупантів підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидова Броду і Великої Олександрівки.

Звільнення Херсона

Окупований Херсон стане вільним, але для цього потрібен час. Однак питання звільнення нашої землі не буде розтягуватися на рік, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив: щоби звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та сама тактика, що і при деокупації Київської області.

Дивіться новини Херсона онлайн:

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