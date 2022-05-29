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Війська РФ дістають танки часів Хрущова: ЗСУ знищать їх ударами з NLAW та Javelin - Жданов

29 травня 2022, 06:24

Російські сили не мають серйозної переваги у військовій техніці по всій лінії фронту, сказав Олег Жданов.

Жданов, Джавелін
У танків Т-62 немає шансів проти NLAW та Javelin – Жданов / Колаж Главред, Міноборони України

У військ Росії немає величезної переваги у військовій техніці по всій лінії фронту. Така ситуація спостерігається тільки на тих ділянках, де вони намагаються прорвати оборону ЗСУ. Атакує більшість танків не одночасно, а хвилями. Росіяни розконсервують старі танки Т-62, які пам'ятають ще часи Хрущова. На них немає броні – такі танки дуже ефективно знищуються сучасними переносними протитанковими ракетними комплексами NLAW та Javelin. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що у російських окупантів немає колосальної переваги по всій лінії фронту. У районі Сєвєродонецька вони створили перевагу за рахунок щільності військ. Велика кількість танків зосереджена на ділянках, де вони намагаються прорвати оборону. Така техніка атакує не одночасно, а хвилями.

читайте такожЖданов: епічна битва за Донбас триватиме ще тиждень, РФ не вистачає резервів"Не будемо лякати людей, що 1:20. 1:20 вони (російські загарбники) створили на окремих напрямках в районі Сєвєродонецька за рахунок щільності військ. Це не свідчить про те, що у нас по всій лінії фронту 1:20 техніки. Ні, це на ділянках, де вони намагаються прорвати нашу оборону. І одночасно ці 20 танків проти нашого одного не йдуть в атаку – вони йдуть хвилями декількома машинами – 1:4, 1:5. Таку перевагу створюють під час атак на наші позиції", - пояснив Жданов.

За його словами, окупанти відмовилися знімати зі зберігання найсучасніший за радянськими мірками танк Т-80 через його роботу на авіаційному газі, оскільки це дорого. Тому вони знімають Т-62, саме цими танками вони атакують українські позиції і намагаються створити чисельну перевагу.

"Вони пішли ще далі і знімають Т-62 , який простий, як трактор, в експлуатації. Цими танками вони спробують створити чисельну перевагу, цими ударними "броньованими кулаками" і піхотою "закидати" наші позиції", - сказав Жданов.

Як стверджує експерт, такі танки повинні "пам'ятати ще Хрущова". Це техніка ще середини ХХ століття, якої в окупантів ще дуже багато. Втім, у цих танків немає реактивної броні, тому їх можна знищити ще радянськими РПГ-7. У ситуації з використанням переносних протитанкових ракетних комплексів NLAW і Javelin у Т-62 для них й зовсім немає шансів.читайте такожУкраїна отримає не тільки винищувачі США, але й системи ППО з ПРО, щоб закрити небо - Жданов

"Тобто вони, як кажуть танкісти,"голі". Тому ураження цих танків може ефективно проводитися навіть засобами радянських часів, таких як РПГ-7. NLAW та Javelin – там взагалі шансів немає (для танка)", - підкреслив Олег Жданов.

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Постачання далекобійних РСЗВ для України

Президент Володимир Зеленський казав, що Київ очікує від Заходу постачань реактивних систем залпового вогню типу MLRS, які повинні допомогти Україні звільнити свої території.

"У мене немає секретів. Ми звертаємося до всіх країн щодо постачання MLRS-систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу і звільняти свою територію", - вважає Зеленський.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі заявляв, що ЗСУ для боротьби з військами РФ потрібні постачання РСЗВ M142 HIMARS і М270 MLRS.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що якщо Україна отримає РСЗВ MLRS, українські війська будуть здатні самостійно організувати деблокаду своїх морських портів у Чорному морі.

Спікер Банкової Олексій Арестович підкреслив, що Україні надаватимуть зброю допоки, доки ЗСУ не розгромлять армію Росії. За його словами, на плани РФ щодо анексії Херсонщини Київ відповість реактивними системами залпового вогню MLRS.

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