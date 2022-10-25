"Москвичам буде набагато цікавіше": ексдепутат Держдуми спрогнозував "бавовну" у РФ

Ілля Пономарьов / УНІАН

В результаті розв'язаної РФ війни з Україною, російські прикордонні області вже фактично стали прифронтовими, заявив російський опозиційний політик, який в 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 років Ілля Пономарьов.

"У прикордонні райони війна регулярно просто виплескується, адже державний кордон став лінією фронту по цілому ряду російських областей: Брянській, Бєлгородській, Курській і т. д.", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Екс-депутат Держдуми не виключив, що в місцях, де розташовані російські частини, будуть перестрілки з українськими підрозділами, при цьому також "може прилітати і по звичайних селах".

"Але ніхто центр Бєлгорода бомбити не буде, як бомбили центр Києва. Тому я не думаю, що потрібно їхати. Москвичам в цьому сенсі буде набагато цікавіше", - додав Пономарьов.

Нагадаємо, раніше благодійний фонд Повернись живим оголосив про спільний проект з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони.

Запускається новий проект під пілотною назвою "Бавовна в Москві".

Уточнюється, що реалізація проекту передбачає "роботу на далекі дистанції".

Читайте ще: