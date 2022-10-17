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"Великий бум" у Москві: в Україні розповіли про підготовку далекобійної "бавовни"

17 жовтня 2022, 17:31

Спільна ініціатива з ГУР пов'язана з роботою на далекі дистанції, підкреслили у фонді Повернись живим.

кремль, вибух
Волонтери готують "бавівну" в Москві/ Reuters, УНІАН

Благодійний фонд Повернись живим оголосив про спільний проект з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони.

Запускається новий проект під пілотною назвою "Бавовна в Москві". Про це йдеться в повідомленні фонду в Facebook.

Уточнюється, що реалізація проекту передбачає "роботу на далекі дистанції".

"Запускаємо новий проект з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Ініціатива, яка вже вийшла в частині соцмереж фонду під пілотною назвою "Бавовна в Москві", пов'язана з роботою на далекі дистанції", - підкреслили у фонді.

Уточнюється, що фонд працює над проектом близько 2 місяців і днями фінально його законтрактував.

Також в Повернись живим відзначили, що були приголомшені кількістю пропозицій задонатити "на великий бум", але фінансова складова проекту вже реалізована.

'Великий бум' у Москві: в Україні розповіли про підготовку далекобійної 'бавовни'

Атака дронів- "мопедів"

Нагадаємо, 17 жовтня, в Києві о 6.23 була оголошена повітряна тривога, яка тривала майже три години.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронамі-камікадзе. Зафіксовано кілька прильотів, все в Шевченківському районі.

За словами Кличка, зруйнований під час ранкової атаки російських окупантів житловий будинок у Києві не підлягає реставрації.

З-під руїн дістали тіла чотирьох людей.

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