'Великий бум' у Москві: в Україні розповіли про підготовку далекобійної 'бавовни'

Спільна ініціатива з ГУР пов'язана з роботою на далекі дистанції, підкреслили у фонді Повернись живим.
Благодійний фонд Повернись живим оголосив про спільний проект з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони.
Запускається новий проект під пілотною назвою "Бавовна в Москві". Про це йдеться в повідомленні фонду в Facebook.
Уточнюється, що реалізація проекту передбачає "роботу на далекі дистанції".
"Запускаємо новий проект з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Ініціатива, яка вже вийшла в частині соцмереж фонду під пілотною назвою "Бавовна в Москві", пов'язана з роботою на далекі дистанції", - підкреслили у фонді.
Уточнюється, що фонд працює над проектом близько 2 місяців і днями фінально його законтрактував.
Також в Повернись живим відзначили, що були приголомшені кількістю пропозицій задонатити "на великий бум", але фінансова складова проекту вже реалізована.
Атака дронів- "мопедів"
Нагадаємо, 17 жовтня, в Києві о 6.23 була оголошена повітряна тривога, яка тривала майже три години.
Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронамі-камікадзе. Зафіксовано кілька прильотів, все в Шевченківському районі.
За словами Кличка, зруйнований під час ранкової атаки російських окупантів житловий будинок у Києві не підлягає реставрації.
З-під руїн дістали тіла чотирьох людей.
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