РФ вдарила ракетами по Київській області і атакувала дронами Запоріжжя / Telegram Синегубов, УНІАН

Російські окупанти вночі 15 жовтня обстріляли українські міста. Удари були нанесені по Київщині та Запоріжжю.

По одній з громад Київщини під час повітряної тривоги окупанти завдали ракетного удару. Про це повідомив Керівник ОВВА Олексій Кулеба. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Ракетний удар по одній з громад області. Всі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо, без жертв", - написав Кулеба.

Він також закликав людей залишатися в укриттях до відбою тривоги, не фіксувати місце попадання і не викладати фото і відео в мережі.

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По обласному центру були нанесені 10 ударів ракетами типу С-300. Руйнування зазнали об'єкти інфраструктури міста.

Після півночі запорожці почули в місті роботу безпілотних літальних апаратів і вибухи.

Після 5 години ранку в місті знову пролунали вибухи. Голова Запорізької ОВВА Олександр Старух попередив про ракетну атаку. Як стало відомо згодом, в результаті ракетних обстрілів пошкоджено низку об'єктів енергетичної та промислової інфраструктури.

Раніше блогер і військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що ракетна атака по всій Україні планувалася Росією ще 7 жовтня, в День народження Путіна.

Також Коваленко зазначив, що такі атаки можуть тривати, щоб утримувати напругу в українському суспільстві. Однак їх інтенсивність буде зменшуватися. Окупанти не зможуть проводити обстріли 24/7, тиждень або два поспіль. Все через те, що вони не мають таких ресурсів.

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