УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ вдарила ракетами по Київській області і атакувала дронами Запоріжжя

15 жовтня 2022, 09:32

Росія продовжує тероризувати українські міста.

Харківська область, Ізюм, ракета, ракетний обстріл
РФ вдарила ракетами по Київській області і атакувала дронами Запоріжжя / Telegram Синегубов, УНІАН

Російські окупанти вночі 15 жовтня обстріляли українські міста. Удари були нанесені по Київщині та Запоріжжю.

По одній з громад Київщини під час повітряної тривоги окупанти завдали ракетного удару. Про це повідомив Керівник ОВВА Олексій Кулеба. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Ракетний удар по одній з громад області. Всі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо, без жертв", - написав Кулеба.

Він також закликав людей залишатися в укриттях до відбою тривоги, не фіксувати місце попадання і не викладати фото і відео в мережі.

Запоріжжя атакували 4 дронами-камікадзе і ЗРК

По обласному центру були нанесені 10 ударів ракетами типу С-300. Руйнування зазнали об'єкти інфраструктури міста.

Після півночі запорожці почули в місті роботу безпілотних літальних апаратів і вибухи.

Після 5 години ранку в місті знову пролунали вибухи. Голова Запорізької ОВВА Олександр Старух попередив про ракетну атаку. Як стало відомо згодом, в результаті ракетних обстрілів пошкоджено низку об'єктів енергетичної та промислової інфраструктури.

Раніше блогер і військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що ракетна атака по всій Україні планувалася Росією ще 7 жовтня, в День народження Путіна.

Також Коваленко зазначив, що такі атаки можуть тривати, щоб утримувати напругу в українському суспільстві. Однак їх інтенсивність буде зменшуватися. Окупанти не зможуть проводити обстріли 24/7, тиждень або два поспіль. Все через те, що вони не мають таких ресурсів.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
новини Києва війна в Україні новини Запоріжжя
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:34

Захищав небо і віддав життя за Україну: дружина 30-річного офіцера ППО розповіла, про що мріяв герой

09:32

РФ вдарила ракетами по Київській області і атакувала дронами ЗапоріжжяВідео

09:00

Гороскоп на сьогодні 15 жовтня 2022: Овнам - проблеми, Левам - гроші, Козерогам - стрес

08:37

Помста за Дніпропетровщину: Авіація ЗСУ 13 разів навідалася на позиції окупантів на півдні

08:29

Чи піде Білорусь війноюПогляд

Реклама
08:20

У РФ з почестями відправили на війну в Україну жителя Дагестану, підозрюваного в педофіліїВідео

07:46

Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн: що до нього увійдеВідео

06:22

Україні потрібно підтримати протести в ІраніПогляд

05:30

Жіночий гороскоп на тиждень 17-23 жовтня: Ракам - виграш, Дівам - неприємності, Водоліям - сваркаВідео

05:20

Чому віник не можна ставити за дверима: 3 заборони, які влаштують пекло в будинкуВідео

03:35

Вріже -3°: українців попередили про аномалію і назвали найхолодніший деньВідео

03:20

Бюджетна закуска за 5 хвилин: смачніше рецепта годі й шукатиВідео

03:03

"Чоловіки, відверніться": Волочкова ледь не розчахнулась, показуючи новий шпагат

02:36

Олівія Уайлд впустила з блузи грудь з пікантною наліпкою на інтимному місці

02:01

Кайлі Дженнер обтягнула латексом шикарну фігуру

01:35

Нинішня війна не остання: військовий експерт спрогнозував поведінку РФ у майбутньомуВідео

00:51

Прикмети на 15 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб щастя в будинок залучитиВідео

00:22

Слідом за Пугачовою: російську зірку 90-х перевіряє прокуратура за засудження війни

14 жовтня, п'ятниця
23:58

"Росія вже в атмосфері поразки": Зеленський попередив про звільнення територій УкраїниВідео

23:21

Буданов назвав армію, яка найдосвідченіша у світіВідео

Реклама
23:06

"Це маленький скарб": вийшла загублена пісня легендарної Queen з вокалом Фредді Мерк'юріВідео

22:51

Вбивали українців у Запоріжжі: ЗСУ знищили три комплекси С-300 окупантівВідео

22:39

Гроші не пахнуть: Королева назвала свою музику "терапією" і вирішила розбризкати свої почуття на людей

22:30

"Потрібно вчитися поводитися": український футболіст назвав проблему головного тренера збірноїВідео

22:12

Воду після варіння картоплі люди даремно зливають в раковину: як застосовувати диво-відвар

22:00

У Зеленського відповіли Путіну на його нову маячню про початок війни в УкраїніВідео

21:40

Типова французька стрижка неземної краси, про яку мріють всі жінки

21:09

Досить влаштовувати паніку: в Україні зробили заяву про роботу StarlinkВідео

21:08

Олег Жданов. Гряде евакуація з Херсона?Відеоблоги

20:55

"Забрати всю територію України": в ОП назвали ймовірні терміни закінчення війниВідео

20:51

Король Великобританії осоромився: нова витівка Чарльза зганьбила всю сім'юВідео

20:23

Помер Хагрід - зірка фільмів про Гаррі Поттера пішов у засвіти у 72 рокиВідео

20:20

Шойгу "клацнуть по носі": у РФ назвали ім'я нового міністра оборониВідео

20:10

Прикмети на 16 жовтня: які 4 речі заборонено робити, щоб не потрапити в бідуВідео

20:07

Гороскоп Таро на тиждень 17-23 жовтня: Овнам - розчарування у коханні, Левам - несподівані зміниВідео

20:02

"Люди почнуть мене жаліти": Настя Приходько заговорила про домагання Костянтина Меладзе

19:59

Летіли на Харків: над Бєлгородом "самоліквідувалися" ракети, палає ТЕЦВідео

19:38

Пугачову звинуватили у вбивстві

19:38

"Українцям не страшно": Мережу "порвало" відео з 9-річним Аскольдом про бомбардування РФ дитячого майданчикаВідео

19:35

Що робити, якщо немає газу: причини та точний порядок дійВідео

Реклама
19:23

Налетить несподіване потепління: синоптики попередили про потужну атаку спекиВідео

19:20

Путін готовий вибратися з бункераПогляд

19:19

Відмовився воювати: співак Ігор Тальков отримав повістку

19:05

Червоний Хрест виправдовується, що його не пустили до полонених в Оленівці

19:01

Терміново запасаємося до зими: в Україні різко злетіли ціни на овочіВідео

19:01

63-річна Джеймі Лі Кертіс похвалилася шикарним тілом в сітці і купальнику

18:57

Долар "лопне" у трьох випадках: експерт спрогнозував здешевлення валюти

18:56

На війну гребуть божевільних з довідкою: у РФ масові облави через мобілізаціюВідео

18:26

Вважають її ніким: діти королівської сім'ї придумали принизливе прізвисько для КаміллиВідео

18:26

Згорілі ліжка і техніка: моторошні кадри бази РФ під Бєлгородом після "бавовни"Відео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти