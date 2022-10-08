Окупанти вдарили по Нікополю дронами-камікадзе: пошкоджено багато об'єктів

Нікополь атакували дронами-камікадзе / facebook.com/MNSDNE

Окупанти сьогодні вдень атакували Нікополь Дніпропетровської області дронами-камікадзе Shahed. У результаті удару пошкоджено шість приватних будинків і господарські будівлі, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Також постраждали лінії електропередач і спалахнув очерет, пожежу вдалося оперативно загасити. Постраждалих немає.

Крім цього, з важкої артилерії окупанти кілька разів вдарили по Червоногригорівській громаді. Другий раз атакували вже під вечір.

У Криворізькому районі в селі Велика Костромка на ворожій міні підірвався комбайн. Аграрій збирав урожай соняшнику. Вибухом біля комбайна пошкодило колесо, водій не постраждав. На місці рятувальники виявили й інші вибухонебезпечні предмети.

Війна Росії проти України

Українські війська продовжують проводити військову операцію на двох напрямках – Херсонській області та на Донбасі. Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що на Луганщині проводиться звільнення територій. Вдалося повернути під контроль Києва 6 населених пунктів.

За кілька днів ЗСУ досягли серйозного просування на Херсонщині. 2 жовтня президент Зеленський підтвердив повернення на батьківщину.

4 жовтня в оперативному командуванні Південь заявили про звільнення Давидова Броду, Крещенівки, Любимівки, Золотої балки, Біляївки, Українки, Малої Олександрівки та Великої Олександрівки.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія України буде успішно просуватися в Херсонській області до тих пір, поки не почне підступати до Херсона. Там українські сили зіткнуться з перешкодами у вигляді декількох ліній оборони противника. Окупанти планують дати бій ЗСУ.

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