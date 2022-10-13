Ізраїль передає Україні власні розвіддані про іранські дрони та позиції окупантів - NYT

Ізраїль передає Україні свої розвіддані / Колаж фото УНІАН, 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило

Ізраїль передає Україні розвіддані щодо іранських дронів та розміщення позицій російських окупантів. Про це анонімно заявив український чиновник, повідомляє The New York Times.

Поки невідомо, яку саме інформацію передають Україні щодо безпілотників, якими Росія тероризує громадян.

"Ізраїль надає Україні базові дані розвідки про іранські безпілотники, які Росія почала використовувати на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ізраїльська фірма надає супутникові зображення, на яких видно позиції окупантів. Ці дані ЗСУ використовують для знищення ворога.

Нагадаємо, стало відомо про те, що Ізраїль дозволив передати Україні засоби боротьби з іранськими безпілотниками. Ці дрони передадуть США. До цього часу Ізраїль намагався не ставати на жодну зі сторін і не надавав допомоги Україні у війні, яку розв'язав Путін.

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував Ізраїль через бездіяльність у війні, яку розв'язала Росія проти України. Зеленський зізнався, що Ізраїль взагалі нічого не дав за час повномасштабної війни з Росією.

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