Потужний удар на півдні: ЗСУ "покришили" три роти окупантів і спалили багато техніки РФ

Загарбники втратили 22 одиниці озброєння та військової техніки, розповів Олександр Тарнавський.

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ЗСУ знищують окупантів / Колаж Главред, фото Генштаб ЗСУ

На Таврійському напрямку за минулу добу втрати ворога вбитими і пораненими в результаті успішних дій ЗСУ склали майже три роти.

За даними командувача силами оборони на Таврійському напрямку генерала Олександра Тарнавського, загарбники втратили 22 одиниці озброєння та військової техніки.

Зокрема, 2 танки, 4 БМП, ББМ, БТР, МТЛБ, станція РЕБ "Стриж-3", 2 БпЛА "Орлан-10", БПЛА "Zala".

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За словами українського офіцера, також українськими силами успішно знищено 5 складів боєприпасів ворога.

Загалом, підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1006 вогневих завдань.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускали, що Сили оборони України висадилися на Лівому березі Херсонської області. За їх словами, захисники України зайняли позиції, але незрозуміло, в якому масштабі і з якою метою.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що перетин Дніпра-дуже складна робота. В умовах проведення ЗСУ військових операцій слід дотримуватися тиші. Хороші новини будуть, але треба дочекатися, коли з'явиться можливість озвучувати подібну інформацію.

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