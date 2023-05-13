ЗСУ потужно "покришили" окупантів на півдні: знищено ворожу роту та десятки одиниць техніки РФ

Підрозділи ЗСУ знищили 35 одиниць різного озброєння та техніки загарбників.

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ЗСУ вдарили по окупантах на півдні / Колаж 10-та гірсько-штурмова бригада

В результаті успішних дій підрозділів Збройних сил України на Таврійському напрямку знищено десятки російських окупантів, розповів командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

У своєму Telegram він уточнив, що ЗСУ також знищили 35 одиниць різного озброєння і техніки загарбників.

За даними українського командира, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 703 вогневі завдання. Він зазначив, що велася контрбатарейна боротьба і знищення планових цілей, виявлених раніше.

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"Втрати ворога вбитими і пораненими склали майже роту. Знищено і пошкоджено 35 одиниць озброєння і військової техніки противника", — підкреслив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія".

Тарнавський також перерахував знищену техніку та озброєння ворога:

танк;

4 бойові машини піхоти;

бронетранспортер;

2 реактивні системи залпового вогню БМ - 21"Град";

3 безпілотники"Орлан-10";

БПЛА Zala;

РЕБ "Поле-21";

РЕБ"Житель";

РЛС "Аістьонок";

самохідна артилерійська установка "Піон";

автомобільна техніка;

4 склади боєприпасів.

Повідомлення А. Тарнавського / Скріншот

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускали, що Сили оборони України висадилися на Лівому березі Херсонської області. За їх словами, захисники України зайняли позиції 22 квітня, але незрозуміло, в якому масштабі і з якою метою.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що перетин Дніпра - дуже складна робота. В умовах проведення ЗСУ військових операцій слід дотримуватися тиші. Хороші новини будуть, але треба дочекатися, коли з'явиться можливість озвучувати подібну інформацію.

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