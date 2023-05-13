ЗСУ потужно "покришили" окупантів на півдні: знищено ворожу роту та десятки одиниць техніки РФ

В результаті успішних дій підрозділів Збройних сил України на Таврійському напрямку знищено десятки російських окупантів, розповів командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.
У своєму Telegram він уточнив, що ЗСУ також знищили 35 одиниць різного озброєння і техніки загарбників.
За даними українського командира, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 703 вогневі завдання. Він зазначив, що велася контрбатарейна боротьба і знищення планових цілей, виявлених раніше.
"Втрати ворога вбитими і пораненими склали майже роту. Знищено і пошкоджено 35 одиниць озброєння і військової техніки противника", — підкреслив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія".
Тарнавський також перерахував знищену техніку та озброєння ворога:
- танк;
- 4 бойові машини піхоти;
- бронетранспортер;
- 2 реактивні системи залпового вогню БМ - 21"Град";
- 3 безпілотники"Орлан-10";
- БПЛА Zala;
- РЕБ "Поле-21";
- РЕБ"Житель";
- РЛС "Аістьонок";
- самохідна артилерійська установка "Піон";
- автомобільна техніка;
- 4 склади боєприпасів.
Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускали, що Сили оборони України висадилися на Лівому березі Херсонської області. За їх словами, захисники України зайняли позиції 22 квітня, але незрозуміло, в якому масштабі і з якою метою.
Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що перетин Дніпра - дуже складна робота. В умовах проведення ЗСУ військових операцій слід дотримуватися тиші. Хороші новини будуть, але треба дочекатися, коли з'явиться можливість озвучувати подібну інформацію.
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