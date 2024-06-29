Потужний удар на півдні: Сили оборони "перемололи" десятки росіян разом із технікою

Минулої доби підрозділи Сил оборони Півдня завдали результативних ударів по місцях дислокації російських окупантів та їхніх тилах.

Протягом доби було знищено 65 окупантів, а також ліквідовано понад 30 одиниць військової техніки РФ, ідеться в повідомленні Сил оборони півдня.

Крім того, українські захисники знищили склад матеріально-технічного забезпечення, 5 польових пунктів боєзабезпечення, пункт управління БпЛА, 10 бліндажів та 3 спостережні пункти.

Знищена техніка російських окупантів:

Контрнаступ ЗСУ 2024

У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності.

Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі.

Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.