Битва за Часів Яр: ЗСУ вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону – Bild

Раніше ЗС РФ намагалися обійти цей мікрорайон з флангів та атакувати напряму, зазначає Bild.

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ЗСУ вдалося вибили окупантів з одного мікрорайону / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти, Bild

ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області і вибили армію країни-агресорки Росії із мікрорайону "Канал". Про це заявив аналітик Bild Юліан Рьопке.

Він зауважив, що українські воїни провели вдалу операцію та вибили окупантів з житлового кварталу.

Зазначається, що битва за Часів Яр триває вже кілька місяців. Місто стоїть на пагорбах, до того ж відокремлене від російських сил водним каналом Сіверський Донець – Донбас. На сході за каналом знаходиться житловий мікрорайон "Канал" із багатоквартирними будинками.

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Також відомо, що раніше ЗС РФ намагалися обійти цей мікрорайон з флангів та атакувати напряму. На якийсь час їм вдалося зайняти зруйновані будівлі. Але тепер ЗСУ контратакували та вибили росіян звідти.

"Українська армія відбила (або ніколи не втрачала) кілька вулиць у мікрорайоні "Канал" у Часовому Яру", - наголошує Рьопке.

За його словами, російські війська також безуспішно контратакують селище Калинівка на північ від "Каналу". Раніше вони захопили його та підійшли до каналу Сіверський Донець — Донбас, але потім були відкинуті.

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Бої за Часів Яр - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни намагаються просуватися попри мікрорайон "Канал" та мікрорайон "Новий", де вони записують відео й говорять, що нібито Часів Яр вони захопили.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що відео з військовими РФ, на якому окупанти рухаються руїнами будинків, зроблено в мікрорайоні "Канал" на схід від каналу Сіверський Донець-Донбас, який є головною лінією оборони українських військ у місті.

Крім того, росіяни намагаються захопити Кліщіївку та Андріївку, щоб відкинути українських військових до каналу Сіверський Донець-Донбас.

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