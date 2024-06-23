"Легше не стане": Буданов дав тривожний прогноз щодо наступу РФ

Начальник ГУР відповів на запитання про те, чи вдасться ЗСУ утримати Часів Яр.

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Кирило Буданов прокоментував ситуацію на фронті / Колаж: Главред, Фото: t.me/DIUkraine, mil.ru

На сході України ситуація залишатиметься складною ще щонайменше місяць, але "Армагеддона" не буде, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Хороша новина полягає в тому, що ніякого Армагеддона не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Вона залишатиметься такою щонайменше місяць, і легше не стане", - наголосив він в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи вдасться ЗСУ утримати Часів Яр Донецької області, головний військовий розвідник сказав: "Я утримаюся від відповіді".

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При цьому він також назвав себе "фанатом" перенесення війни на територію Росії за допомогою безпілотників дальнього радіусу дії.

"Я виступав за це з перших днів війни, відкрито заявляючи, що поки війна локалізована на нашій території, вона не торкнеться Росії. Саме тому з весни 2022 року ми почали проводити значні операції на російській території, і будемо заходити тим далі, чим більше в нас буде для цього ресурсів. І Росія почала це відчувати", - сказав він.

Він також висловив думку, що попередження Білого дому Києву не завдавати ударів по нафтопереробних заводах не має сенсу, оскільки вони є легітимною військовою метою.

Співрозмовник також зазначив, що дозвіл США використовувати американську зброю для ураження джерел російського вогню безпосередньо по той бік кордону "полегшить нам життя". Водночас він додав, що, якщо Києву буде дозволено використовувати американську зброю "на всю так звану оперативну глибину в Росії, яку ми можемо досягти, звичайно, нам буде легше".

Буданов додав, що не бачить сенсу в мирних переговорах, оскільки "у нас немає іншого виходу, крім як повернути те, що було окуповано. Інакше стан війни триватиме вічно".

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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Раніше стало відомо, коли ЗСУ зможуть перехопити ініціативу на фронті. Окупантам не вдалося реалізувати основні свої завдання і зараз вони змушені застосовувати тактику "повзучого наступу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили позиції у Вовчанську і просунулися вперед. Українські захисники зуміли відвоювати позиції в Харківській області.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

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