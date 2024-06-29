Бої за кожну вулицю: Сили оборони вибивають росіян із Вовчанська

Українські війська поступово витісняють окупантів, розповів Андрій Коваленко.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко розповів про ситуацію на півночі Харківської області.

Як наголосив він у повідомленні в Telegram, українські захисники продовжують витісняти росіян із Вовчанська на Харківщині.

За його словами, у місті тривають бої за вулиці, які раніше захопили російські окупанти.

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Коваленко додав, що, незважаючи на перекидання резервів РФ, українські війська поступово витісняють окупантів.

Хто такий Андрій Коваленко Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Бої на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

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