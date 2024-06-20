УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Армія Росії суне на 5 напрямках біля Часового Яру: у ЗСУ розповіли про авіанаступ

Юлія Закрепа
20 червня 2024, 17:59оновлено 20 червня, 18:34
33
У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку наразі тривають десятки боєзіткнень.
Армія Росії суне на 5 напрямках біля Часового Яру: у ЗСУ розповіли про авіанаступ
ЗСУ стримують окупантів у Часовому Яру / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські захисники відбивають п’ять російських атак біля Часового Яру.

За даними пресслужби Генштабу ЗСУ відомо, що російські окупанти діють за підтримки авіації та скидають керовані авіабомби.

"На Покровському напрямку наразі триває десять боєзіткнень біля Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоолександрівки - тут противник також застосовує авіацію - бомбардував п’ятьма КАБами Євгенівку і Вовче. На Куп’янському напрямку російські загарбники продовжують атакувати в районах Синьківки та Степової Новоселівки", - повідомили військові.

відео дня

Також тривають бої на Курахівському напрямку, ще один біля Костянтинівки на Времівському напрямку.

Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Наступ Росії: ситуація на фронті

Нагадаємо, що після затишшя окупанти почали різко сунути на Торецькому напрямку. На фронті з початку доби відбулося вже 86 бойових зіткнень. Після тривалого затишшя російські війська активізувалися. Українські воїни мужньо відбивають атаки ворога.

Президент України Володимир Зеленський заявив про провальний наступ РФ на Харківщині. Наступ Росії на Харківщині став черговою помилкою для російського лідера Володимира Путіна. Завдяки мужності українських захисників вдалося відбити атаки та втримати позиції.

Військовий Юрій Федоренко розповів, як ЗСУ зірвали наступ росіян на Харківщині. Сили оборони значно зірвали плани противника як щодо присутності в Харківській області, так і можливості переходу лінії державного кордону в іншому місці.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Генштаб ЗСУ новини України
Реклама

Головне за день

РФ вийшла на пік виробництва ракет: у ГУР приголомшили подробицями

РФ вийшла на пік виробництва ракет: у ГУР приголомшили подробицями

18:33 Війна
Армія Росії суне на 5 напрямках біля Часового Яру: у ЗСУ розповіли про авіанаступ

Армія Росії суне на 5 напрямках біля Часового Яру: у ЗСУ розповіли про авіанаступ

17:59 Україна
Погром могил "Да Вінчі", Петриченка і "Джуса": затримано жінку, хто вона

Погром могил "Да Вінчі", Петриченка і "Джуса": затримано жінку, хто вона

17:53 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Крістіна Орбакайте публічно показала своє ставлення до Максима Галкіна 17747

Крістіна Орбакайте публічно показала своє ставлення до Максима Галкіна

Буря досягла 7-бальної потужності: Україну накрив потужний геомагнітний шторм 5770

Буря досягла 7-бальної потужності: Україну накрив потужний геомагнітний шторм

Роки не пошкодували: Рудий з Іванушки International сильно розпухнув 3581

Роки не пошкодували: "Рудий" з "Іванушки International" сильно розпухнув

Розігнала по всій Росії: Канделакі принизила Путіна на всю РФ 3018

Розігнала по всій Росії: Канделакі принизила Путіна на всю РФ

Останні новини

18:54

Для чого сипати соду в пральну машинку: домогосподарка здивувала лайфхаком

18:42

Куди підуть гроші з нових тарифів на світло: чиновники пояснили, чи не буде ще підвищення

18:33

РФ вийшла на пік виробництва ракет: у ГУР приголомшили подробицями

18:26

Можуть використовувати аеродроми Білорусі: звідки окупанти готують атаки України

17:59

Армія Росії суне на 5 напрямках біля Часового Яру: у ЗСУ розповіли про авіанаступ

Захід перестав боятися ядерних погроз Путіна – Дмитро СнєгирьовЗахід перестав боятися ядерних погроз Путіна – Дмитро Снєгирьов
17:53

Погром могил "Да Вінчі", Петриченка і "Джуса": затримано жінку, хто вона

17:51

"Діти гинуть, а ви граєте в Міккі Мауса": Гросу "отримала на горіхи" в Мережі

17:48

Як позбутися мурах на городі: дієві народні засоби за копійкиВідео

17:48

Світ стоїть перед ядерною загрозою: Снєгирьов розповів про запасний план ПутінаВідео

Реклама
17:47

Саміт РФ і Китаю щодо заморожування війни: дипломат розніс "мрії Путіна"Відео

17:46

Оголошено програму Національного конкурсу 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю новости компании

17:01

4 суворі заборони, які не можна порушувати: що не можна робити 21 червня

16:56

Мудрика підозрюють в амурах з росіянкою: Мережа вибухнула чутками

16:49

Росія вперше застосувала плануючу ФАБ на 300 тонн: це може "підірвати" лінію оборони

16:33

Нові Patriot і потужні системи ПРО: що може передати Україні Південна Корея - ЗМІ

16:29

Навіщо закрутки загортають у ковдру: секрет консервації, який перевірений рокамиВідео

16:27

Найефективніші санкції проти росіян несуть дрони СБУ - експерт

16:19

"Окупантів там відкинули": ситуація на Харківщині складається на користь ЗСУ

16:16

Сантехнік назвав 2 предмети, які не можна змивати в унітаз

16:10

4 пари знаків зодіаку, які не можуть жити одне без одного

Реклама
16:09

Євро 2024 Словаччина Україна: анонс матчу, де дивитися, прогноз букмекерів

16:05

Чоловік знайшов моторошні записки у своєму домі і сторопів, дізнавшись причину їхньої появи

15:56

Україна отримає необхідну систему Patriot: Румунія заявила про передачу ППО

15:55

Чому огірки збирають вранці: секрет досвідчених господарів

15:53

Жінка 9 місяців не знала про свою вагітність, тест нічого не показав: як так сталося

15:47

Україна може взяти участь у саміті миру Китаю, але за однієї умови

15:35

Ольга Фреймут показала свого "секретного" сина

15:30

Церковне свято: що категорично заборонено робити 21 червня

15:15

Постачання Patriot для України: США ставлять на "стоп" усі інші контракти – FT

15:10

Що робити з перерослими кабачками: цікаві рецепти на будь-який смакВідео

15:07

"Це кінець значної частини підтримки": Франція може зменшити допомогу Україні

14:19

Удари по Криму та аеродромах у РФ "вибивають" ППО росіян - британська розвідка

14:18

Пакт Путіна і Кім Чен Ина: потужний союзник США розгляне постачання зброї Україні

14:05

Де зберігати зелені помідори, щоб вони швидше почервоніли - поради на мільйон

13:24

Утікач Влад Яма цинічно пожартував щодо закінчення війни в Україні - деталі

13:21

Путіну "перекривають кисень": ЄС вдарить новим пакетом санкцій по РФ

13:15

Отар Кушанашвілі, який засудив напад Росії, опинився в реанімації

13:10

Останнє попередження Путіну: сценарій відповіді Заходу в разі ядерного ударуВідео

12:56

Чому не можна пити з пластикових пляшок воду, яка нагрілася: яка небезпека у ній криється

12:46

Авіація РФ на межі виснаження: чим це обернеться для окупантів у Криму

Реклама
12:32

Україну накриє антициклон Aviv: погода різко зміниться

12:28

В окупантів Путіна дві "цілі" в Харківській області: офіцер НГУ розкрив деталі

12:22

Ядерний шантаж Путіна: експерт назвав напрямки ймовірного удару РФ

11:57

Дрони СБУ влаштували "бавовну" на НПЗ у Тамбовській області та республіці Адигея - ЗМІ

11:56

Запшикали і забули: як прибрати бур'яни між плиткою

11:44

Розігнала по всій Росії: Канделакі принизила Путіна на всю РФВідео

11:25

Поїздка Путіна до Північної Кореї пахне відчаєм, а не силою - Time

11:17

F-16 здатні захистити від КАБів друге місто України - The Guardian

11:09

Годин без електроенергії буде більше: новий графік відключень на 20 червня

11:01

Заворотнюк з'явиться на екранах після своєї смерті

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти