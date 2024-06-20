Армія Росії суне на 5 напрямках біля Часового Яру: у ЗСУ розповіли про авіанаступ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку наразі тривають десятки боєзіткнень.

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ЗСУ стримують окупантів у Часовому Яру / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські захисники відбивають п’ять російських атак біля Часового Яру.

За даними пресслужби Генштабу ЗСУ відомо, що російські окупанти діють за підтримки авіації та скидають керовані авіабомби.

"На Покровському напрямку наразі триває десять боєзіткнень біля Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоолександрівки - тут противник також застосовує авіацію - бомбардував п’ятьма КАБами Євгенівку і Вовче. На Куп’янському напрямку російські загарбники продовжують атакувати в районах Синьківки та Степової Новоселівки", - повідомили військові. відео дня

Також тривають бої на Курахівському напрямку, ще один біля Костянтинівки на Времівському напрямку.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Наступ Росії: ситуація на фронті

Нагадаємо, що після затишшя окупанти почали різко сунути на Торецькому напрямку. На фронті з початку доби відбулося вже 86 бойових зіткнень. Після тривалого затишшя російські війська активізувалися. Українські воїни мужньо відбивають атаки ворога.

Президент України Володимир Зеленський заявив про провальний наступ РФ на Харківщині. Наступ Росії на Харківщині став черговою помилкою для російського лідера Володимира Путіна. Завдяки мужності українських захисників вдалося відбити атаки та втримати позиції.

Військовий Юрій Федоренко розповів, як ЗСУ зірвали наступ росіян на Харківщині. Сили оборони значно зірвали плани противника як щодо присутності в Харківській області, так і можливості переходу лінії державного кордону в іншому місці.

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