Нічний ракетно-дроновий удар: ППО знищила 28 "Шахедів" із 32 і три крилаті ракети

Унаслідок протиповітряного бою Сили оборони України збили дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" і 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

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Вночі ППО знищила 28 "Шахедів" із 32 і три крилаті ракети / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov, Сили оборони Півдня

У ніч на 6 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну за допомогою 32-х ударних дронів типу "Shahed-131/136" і шести ракет різних типів. Силам ППО вдалося знищити три крилаті ракети і 28 БПЛА.

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram, окупанти запускали дрони з районів Приморсько-Ахтарська Курська в РФ.

Також армія країни-агресора вдарила по Україні трьома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та однією крилатою ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.

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Так виглядав приблизний маршрут російських ракет і БПЛА під час сьогоднішньої ранкової атаки України:

Так виглядав маршрут дронів і ракет під час атаки 6 квітня 2024 року / Фото: Telegram

Унаслідок протиповітряного бою Сили оборони України збили дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" і 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Знищено три крилаті ракети та 28 ударних дронів / Фото: t.me/ComAFUA

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Вибухи в Харкові та Запоріжжі - що відомо про нічну атаку РФ 6 квітня

У ніч на суботу, 6 квітня, було оголошено повітряну тривогу по всій Україні. Окупанти запускали крилаті ракети з літаків Ту-95МС, також атакували дронами "Шахед". Вибухи прогриміли в Харкові, Запоріжжі, Хмельницькому, Київській області. Поступові відбої тривоги по областях почалися після шостої години ранку.

У Харкові окупанти завдали удару по Шевченківському району міста. Постраждали виключно цивільні об'єкти. Пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низку адміністративних будівель, магазин, АЗС, СТО та 10 авто. Станом на ранок відомо 6 загиблих і 11 поранених.

У Запоріжжі також прогриміли вибухи. Понівечені промислові підприємства. Пошкоджено мелітопольський будинок у Запоріжжі.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, 4 людини загинули, 25 - поранені внаслідок ворожих ракетних атак на місто.

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