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Масована ракетна атака по Україні 11 квітня: скільки повітряних цілей збила ППО

Юрій Берендій
11 квітня 2024, 09:42
В Повітряних Силах ЗСУ зазначили, що в ході нічної атаки на Україну росіяни застосували 82 засоби повітряного нападу, було знищено 57 цілей.
Масована ракетна атака по Україні 11 квітня: скільки повітряних цілей збила ППО
В Повітряних Силах назвали головну ціль масштабного удару по Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

У ніч на 11 квітня 2024 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Основний удар було спрямовано на Львівщину. Силами протиповітряної оборони було знищено 57 повітряних цілей, зокрема 18 ракет і 39 ударних безпілотників. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук

Загалом для удару по Україні російські окупанти використали 82 засоби повітряного нападу, зокрема:

  • 20 крилатих ракет типу Х-101/Х-555, випущених з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область, РФ);
  • 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", випущених з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область, РФ);
  • 12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської області, РФ);
  • 40 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ, РФ, та Чауда, Крим);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької області).

Зазначається, що для відбиття повітряної атаки противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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"У результаті роботи сил ППО було знищено 57 повітряних цілей, зокрема: 16 крилатих ракет типу Х-101/Х-555; 39 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-131/136"; 2 керовані авіаційні ракети типу Х-59", - резюмував Микола Олещук.

Масована ракетна атака по Україні 11 квітня: скільки повітряних цілей збила ППО
Інфографіка: Повітряні Сили ЗСУ

Що відомо про ракету Х-101

Х-101 – стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м, пише Вікіпедія.

За підрахунками Forbes, одна ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів.

Ракетний удар по Україні 11 квітня - наслідки обстрілу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський прокоментував масований ракетний удар РФ вранці 11 квітня, зазначивши, що окупанти запустили понад 40 ракет і близько 40 ударних дронів. Вдалося збити частину ракет і "шахедів".

В ніч на 11 квітня Російська Федерація нанесла масований ракетний удар по Україні, спрямований на енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Керівник пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк заявила, що сили ППО успішно відпрацювали проти російських "Шахедів" у південних регіонах.

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