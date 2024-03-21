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Мобілізувати 500 тисяч у ЗСУ осіб немає потреби - Шмигаль

Анна Ярославська
21 березня 2024, 08:00
Оцінка показала, що мобілізація в півмільйона не є необхідною з огляду на ротації, які відбуваються на лінії фронту, і надходження озброєння.
Денис Шмигаль, мобілізація в Україні
Денис Шмигаль зробив заяву про мобілізацію в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі немає необхідності мобілізувати 500 тисяч осіб до лав Збройних сил України.

За його словами, оцінка засвідчила, що мобілізація в півмільйона не є необхідною з огляду на ротації, які відбуваються на лінії фронту, і надходження озброєння. Про це глава Кабміну сказав в інтерв'ю Bloomberg.

Прем'єр подякував Євросоюзу, МВФ і союзникам із "Групи семи" за надання вкрай необхідного фінансування цього року, що дало змогу бюджету "вижити в першому півріччі".

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Шмигаль додав, що Україна розраховує на пакет США у другій половині року.

"Ми продовжимо боротьбу, якщо отримаємо підтримку від наших партнерів щодо артилерійських снарядів, ракет дальнього і середнього радіусу дії", - сказав український прем'єр.

Мобілізація в Україні - останні новини

Верховна Рада України проголосувала в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації 7 лютого. Ініціативу під №10449 підтримали 329 нардепів. Парламентарі готуються до розгляду документа в другому читанні та працюють над величезною кількістю правок.

12 березня Комітет з питань національної безпеки виключив із законопроєкту скандальні правки, пов'язані із заморожуванням рахунків і блокуванням банківських карток осіб, яких буде визнано ухилянтами.

Уряд працює над змінами до бронювання працівників на період мобілізації, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Один із варіантів - бронювання за рівнем зарплати та податками.

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав Верховну Раду ухвалити закон про мобілізацію та поставив під сумнів звільнення від призову до армії чоловіків молодше 27 років. Про це він заявив під час візиту до Києва 18 березня.

Грем наголосив, що українці не повинні ґрунтувати свої рішення про вступ до армії на підставі того, чи продовжує їх підтримувати Вашингтон.

"Що б ми не робили, ви боретеся за себе", - сказав він.

Військова допомога Україні від США

США вже впродовж кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден.

Спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакета врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників".

Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США та спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

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