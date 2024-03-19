'Хабарі не допоможуть': бойові бригади можуть самі почати ловити ухилянтів - командир

Командир бригади "Азов" переконаний, що це дозволить пришвидшити темпи мобілізації та призвати "добірних воїнів".

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В Україні бойові бригади можуть почати ловити ухилянтів / Колаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ЗСУ

В Україні бойові бригади можуть почати самостійно ловити ухилянтів, щоб пришвидшити мобілізацію. Про це заявив заступник командира бригади "Азов" Сергій Цісарук з позивним "Мольфар".

Він зазначив, що за тиждень бригадна рота розвідки може знайти "сотню добірних воїнів", які весь час "втікали від поранених ветеранів, які служать в ТЦК".

"Єдиний надійний спосіб пришвидшення мобілізації, це дозволити бойовим бригадам самостійно зайнятися цим питанням. Все просто, бригада отримує списки в ТЦК і сама займається пошуком ухилянтів. Бійці бригади значно більше зацікавлені в поповненні бригади, тому хабарі не допоможуть", - написав Цісарук. відео дня

Цей твіт "Мольфара" викликав чимало негативу серед користувачів Twitter. Багато хто критикує таку ідею. Однак сам же військовий переконаний, що кількість таких коментарів лише свідчить про те, що "противник вкладається в тему мобілізації". Він наголосив на тому, що воювати доведеться всім.

"Кількість коментарів під цим твітом - хороший приклад того як противник вкладається в тему мобілізації, памʼятайте про це коли читаєте щось в інтернеті. В "Азові" служать виключно добровольці, але воювати будуть всі, тому готуйтеся поки є час, коли нас не стане готуватися буде пізно", - додав Цісарук.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада України проголосувала в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації 7 лютого. Ініціативу під №10449 підтримали 329 нардепів. Парламентарії готуються до розгляду документа у другому читанні і працюють над величезною кількістю правок.

12 березня Комітет з питань національної безпеки виключив із законопроєкту скандальні правки, пов'язані із заморожуванням рахунків і блокуванням банківських карток осіб, яких буде визнано ухильниками.

Уряд працює над змінами до бронювання працівників на період мобілізації, сказав прем'єрміністр Денис Шмигаль. Один із варіантів - бронювання за рівнем зарплати та податками.

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