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"Хабарі не допоможуть": бойові бригади можуть самі почати ловити ухилянтів - командир

Ангеліна Підвисоцька
19 березня 2024, 16:17
Командир бригади "Азов" переконаний, що це дозволить пришвидшити темпи мобілізації та призвати "добірних воїнів".
'Хабарі не допоможуть': бойові бригади можуть самі почати ловити ухилянтів - командир
В Україні бойові бригади можуть почати ловити ухилянтів / Колаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ЗСУ

В Україні бойові бригади можуть почати самостійно ловити ухилянтів, щоб пришвидшити мобілізацію. Про це заявив заступник командира бригади "Азов" Сергій Цісарук з позивним "Мольфар".

Він зазначив, що за тиждень бригадна рота розвідки може знайти "сотню добірних воїнів", які весь час "втікали від поранених ветеранів, які служать в ТЦК".

"Єдиний надійний спосіб пришвидшення мобілізації, це дозволити бойовим бригадам самостійно зайнятися цим питанням. Все просто, бригада отримує списки в ТЦК і сама займається пошуком ухилянтів. Бійці бригади значно більше зацікавлені в поповненні бригади, тому хабарі не допоможуть", - написав Цісарук.

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Цей твіт "Мольфара" викликав чимало негативу серед користувачів Twitter. Багато хто критикує таку ідею. Однак сам же військовий переконаний, що кількість таких коментарів лише свідчить про те, що "противник вкладається в тему мобілізації". Він наголосив на тому, що воювати доведеться всім.

"Кількість коментарів під цим твітом - хороший приклад того як противник вкладається в тему мобілізації, памʼятайте про це коли читаєте щось в інтернеті. В "Азові" служать виключно добровольці, але воювати будуть всі, тому готуйтеся поки є час, коли нас не стане готуватися буде пізно", - додав Цісарук.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада України проголосувала в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації 7 лютого. Ініціативу під №10449 підтримали 329 нардепів. Парламентарії готуються до розгляду документа у другому читанні і працюють над величезною кількістю правок.

12 березня Комітет з питань національної безпеки виключив із законопроєкту скандальні правки, пов'язані із заморожуванням рахунків і блокуванням банківських карток осіб, яких буде визнано ухильниками.

Уряд працює над змінами до бронювання працівників на період мобілізації, сказав прем'єрміністр Денис Шмигаль. Один із варіантів - бронювання за рівнем зарплати та податками.

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