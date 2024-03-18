Мобілізація в Україні: з якими хворобами не призивають на службу

В Україні триває загальна мобілізація - є чіткий перелік захворювань нервової системи, через які не призивають на службу до ЗСУ.

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З якими хворобами не беруть до ЗСУ? / колаж Главред, фото

В Україні після початку повномасштабного вторгнення України в РФ стартувала загальна військова мобілізація. Однак не всі громадяни можуть бути призвані за станом здоров'я - особи з певними неврологічними захворюваннями можуть бути визнані непридатними до служби. Перелік таких хвороб визначено відповідним наказом Міністерства оборони України

Це такі захворювання:

швидко прогресуючі запальні хвороби центральної нервової системи, такі як менінгіт, енцефаліт, мієліт;

дегенеративні хвороби, зокрема системні атрофії, екстрапірамідні розлади, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз;

епілепсію з частими нападами або вираженими психічними розладами;

хвороби периферичної нервової системи, зокрема ураження черепних нервів, полінейропатії, міастенію;

розлади вегетативної нервової системи, зокрема ідіопатичну вегетативну недостатність, сімейну дизавтономію.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада України проголосувала в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації 7 лютого. Ініціативу під №10449 підтримали 329 нардепів. Парламентарії готуються до розгляду документа в другому читанні і працюють над величезною кількістю правок.

12 березня Комітет з питань національної безпеки виключив із законопроєкту скандальні правки, пов'язані із заморожуванням рахунків і блокуванням банківських карток осіб, яких буде визнано ухильниками.

Уряд працює над змінами до бронювання працівників на період мобілізації, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Один із варіантів - бронювання за рівнем зарплати та податками.

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