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Мобілізація в Україні: що зміниться з 1 листопада і кого можуть призвати у війська

Андрій Ганчук
31 жовтня 2023, 10:50
Військовозобов'язаним українцям у разі переїзду на нове місце проживання потрібно звернутися до місцевого ТЦК СП і стати на військовий облік протягом 7 днів.
ВСУ, повістки, мобілізація, ТЦК, призов
Мобілізації підлягають всі чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні для служби за станом здоров'я / Колаж: Главред, фото: Главред, Генштаб ЗСУ

Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року, коли агресорка Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення. Військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки, які придатні для несення служби за станом здоров'я, у віці від 18 до 60 років. Відстрочка надається в разі проблем зі здоров'ям, за сімейними обставинами і при бронюванні співробітника на підприємстві або в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Воєнний стан та загальна мобілізація на території України продовжені до 15 листопада 2023 року. Парламент у черговий раз продовжував воєнний стан і мобілізацію, оскільки війна триває. Очікується нове продовження мобілізації і по закінченню цього терміну.

Мобілізація в Україні 2023 – що змінюється з 1 листопада

Чоловіки, які переїжджають до інших регіонів і змінюють своє місце проживання, повинні звернутися до Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП) там, куди вони приїхали, і стати на військовий облік. За кордоном їм слід звернутися до консульської установи. Зробити це потрібно протягом 7 днів.

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Крім чоловіків, на військовий облік повинні стати жінки, які працюють за медичною спеціальністю

Які види повісток в Україні

Співробітники ТЦК СП (військкоматів) можуть вручати повістки чоловікам у віці від 60 років за місцем прописки, проживання, на роботі, на вулиці і в інших місцях. У законі чітко не прописано, де не можна вручати повістку.

Є три типи повісток:

  • Повістка для уточнення даних;
  • Повістка на проходження військово-лікарської комісії;
  • Мобілізаційне розпорядження (повістка на відправку у війська);

Який призовний вік при мобілізації в Україні

Мобілізація військовозобов'язаних громадян у віці від 18 до 27 років відбувається в тому випадку, якщо у них є бойовий досвід, вони є резервістами або йдуть воювати за власним бажанням. На практиці ситуації можуть відрізнятися.

Кого можуть мобілізувати з 1 листопада

Мобілізувати можуть громадян, які придатні до несення військової служби в ЗСУ і не мають права на отримання відстрочки. Серед них можуть бути наступні категорії громадян:

Військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років, які вважаються придатними до несення військової служби та мають досвід участі у бойових діях;

Військовозобов'язані особи віком від 18 до 60 років, які перебувають у запасі, але раніше не служили у військах і не мають бойового досвіду;

Чоловіки у віці від 18 до 27 років, які проходять службу в запасі і вважаються придатними або обмежено придатними за станом здоров'я для несення служби;

Військовозобов'язані жінки, які перебувають на військовому обліку;

Громадяни, яких виключили зі списку військовозобов'язаних і з військового обліку, якщо військово-лікарська комісія (ВЛК) дійде висновку, згідно з яким вони придатні до несення військової служби;

Особи віком від 18 до 60 років з інвалідністю, яких ВЛК визнає придатними або обмежено придатними, за їхнім власним бажанням.

Хто має право на відстрочку мобілізації в Україні

Відстрочка від мобілізації дається по 5 категоріям:

Стан здоров'я;

Професійна діяльність;

Бронювання;

Сімейні обставини;

Здобуття освіти (наукова, педагогічна та викладацька діяльність).

Скільки триватиме загальна мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні, за повідомленнями влади, триватиме, доки йде повномасштабна війна з Росією.

Чи буде посилення мобілізації

Представник президента у Верховній Раді, член комітету парламенту з питань безпеки і оборони Федір Веніславський заявив, що поки що посилення мобілізації в Україні не передбачено.

За його словами, заходи проходять згідно з планами.

"Звичайно, проводять мобілізацію і для формування нових резервів, які потрібні для наступу і для звільнення територій. Але підстав на сьогоднішній день говорити, що необхідно різко збільшити кількість мобілізованих, немає", - підкреслив Веніславський в інтерв'ю BBC.

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мобілізація ЗСУ Верховна Рада війна Росії та України
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