Мобілізація, Taurus і переговори з Росією: Зеленський відвідав Шольца

Зустріч відбувається напередодні Саміту миру України у Швейцарії. У Німеччині відповіли, за яких умов підтримають участь Росії у переговорах.

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Шольц і Зеленський зустрілися у Берліні / Колаж Главреда. Фото: ОП

У вівторок, 11 червня, президент Володимир Зеленський навідався до німецького канцлера Олафа Шольца. Візит відбувся на тлі великого наступу Росії на Харківщину, збройних провокацій РФ на Сумщині і - щонайголовніше - дозволу низки країн Заходу, зокрема ФРН, для ЗСУ бити своєю зброєю по території країни-агресорки.

Про що говорили Шольц та Зеленський у Берліні 11 червня - читайте нижче на Главреді головне з підсумків зустрічі лідерів.

Росія має продемонструвати бажання - позиція Німеччини щодо Саміту миру

Шольц під час пресконференції ще раз підкреслив, що Берлін вітає зусилля України щодо розробки плану завершення війни та підтримує проведення Саміту миру у Швейцарії.

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Водночас він назвав цей захід тільки початком "такого руху".

"Звичайно, Росія має зробити свій внесок для мирного шляху розвитку. Тобто, відвести війська. Ми цього не бачимо, але це потрібно", - пояснив Шольц.

Своєю чергою, Зеленський зауважив, що "головне - не віддати ініціативу Росії".

"Їхнє бачення завершення війни було продемонстровано у перші дні повномасштабного вторгнення - повна окупація нашої держави", - пояснив Зеленський.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

На Саміті будуть розглядатися насамперед три питання - ядерна безпека, продовольча безпека і повернення українських дітей, викрадених Росією, та обмін полоненими.

"Революція" у генерації і швидке відновлення потужностей

Зеленський відповів, що 80% теплової генерації в Україні та третина гідрогенерації були просто знищені Росією. У коротшій перспективі має реалізуватися також швидке й недороге відновлення всіх енергооб'єктів, які можна зараз відновити.

"До зими. Це так важливо. Протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Ми знаємо, як це забезпечити. Від вас просимо обладнання з ваших зупинених електростанцій і фінансову підтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз, зберегти нормальне життя", - сказав глава держави.

Україна, за його словами, просить у цьому питанні максимального лідерства Німеччини, насамперед для експорту, кредитного фінансування проєктів та європейської експертизи, реального досвіду, підтвердженого, зокрема, німецькими громадами.

Taurus і Patriot для України

На запитання, чи не перегляне Берлін свою категоричну позицію щодо поставок Києву Taurus, Шольц так і не відповів.

Натомість канцлер ФРН нагадав, що Німеччина розширює і постійно працює у секторі передачі Україні систем ППО. Зокрема, Київ отримає нові системи протиповітряної оборони, в тому числі один комплект "Patriot", вже в найближчі "тижні та місяці".

"Сподіваюся, ми зможемо і до інших довести (думку, - Главред), щоби вони доклали більших зусиль щодо допомоги у ППО", - сказав він.

За поточну добу Росія використала 135 авіабомб, відповів Зеленський.

"З цим ніхто не справиться. Потрібні системи ППО, потрібні комплексні рішення. Про ці комплексні рішення ми з Олафом і говорили. Про деякі речі треба говорити тихо, поки вони не вирішені", - зазначив президент України.

Повернення українців та питання мобілізації

Зеленський закликав українців не чекати завершення війни та повертатися на відновлення.

"Я вважаю, що буде велика мотивація… відновлювати інфраструктуру, працювати на тих чи інших підприємствах, щоб допомагати армії", - сказав він.

Пізніше глава держави додав, що абсолютно тверезо дивиться на питання мобілізації в Україні.

При цьому "настав момент", коли Захід повинен передати усе необхідне озброєння, щоб ЗСУ могли витіснити російських окупантів.

"Чи не настав той момент, щоб партнери України надали нам усю зброю, щоб викинути росіян? Настав. Що стосується мобілізації - я абсолютно тверезо на це дивлюся. Мобілізація триває з першого дня. Це питання є у суспільстві, іде війна. Але якщо ми хочемо зберегти державу, нам її треба відстояти", - підсумував Зеленський.

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