"Багато тільки радянського мотлоху": експерт спрогнозував, скільки ракет і зброї залишилося в РФ

Експерт спрогнозував, скільки ракет і зброї залишилося в РФ / Фото УНІАН, pixabay.com

У Росії залишилися в основному зброя і боєкомплект виробництва СРСР. Виробляти нове агресори зараз не можуть через масштабні санкції. Про це заявив відомий військовий експерт і полковник ЗСУ Петро Черник в коментарі порталу "Апостроф".

"Крах ВПК Росії - на марші. Однак, я б не піднімав планку очікування, що це відбувається швидко. Старого радянського мотлоху у них досить багато", – зазначив він.

На його думку, військово-промисловий комплекс Росії постійно деградує. За даними Чорниця, в минулому році російські льотчики отримали 21 літак, а в нинішньому – 10.

Водночас полковник упевнений, що росіяни точно не зможуть будувати високоякісну зброю за типом нових гіперзвукових ракет "Кинджал". За інформацією експерта, в Росії залишилося всього 37 одиниць.

"Двигун японський, оптична апаратура американська або німецька. Можливо, до 20% необхідних деталей вони зможуть добути контрабандним методом. Ми живемо в ринковому світі і заблокувати поставки всіх чіпів і мікросхем неможливо. Ймовірно, їм доведеться з холодильників діставати необхідні мікросхеми. Але промисловий комплекс окупантів підірваний, повноцінно відновити потенціал в умовах санкцій неможливо", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що незаконно анексований Росією Крим можна звільнити тільки військовим шляхом. Він зазначив, що це може статися наступного року, проте конкретну дату наступу ЗСУ він не назвав.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення Україною Криму означатиме прихід на півострів Європейського Союзу. Кримський півострів отримає серйозні можливості для розвитку, яких він позбувся після окупації Росією. Києву для реалізації своїх планів потрібна вагома Військова, фінансова та санкційна підтримка з боку Європи.

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