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Зеленський розкрив плани щодо Криму: Україна поверне півострів і туди прийде Євросоюз

25 жовтня 2022, 15:41

Крим отримає серйозні можливості для розвитку, яких півострів був позбавлений через окупацію Росії, сказав президент Володимир Зеленський.

Зеленський, Крим
Україні для звільнення Криму потрібна оборонна, фінансова та санкційна підтримка - Зеленський / Фото Reuters, УНІАН

Звільнення Україною Криму означатиме прихід на півострів Європейського Союзу. Кримський півострів отримає серйозні можливості для розвитку, яких він позбувся після окупації Росією. Києву для реалізації своїх планів потрібна вагома оборонна, фінансова та санкційна підтримка з боку Європи. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого онлайн-виступу на парламентському саміті Кримської платформи він розповів про те, що коли в Криму майорітиме український прапор, туди прийде і Євросоюз.

"Прихід українського прапора в Крим - це прихід на півострів ЄС в повному розумінні цих слів, всіх рівнів нашої інтеграції", - зазначив Зеленський.

За його словами, на Кримському півострові відновиться безпека, соціальний і культурний розвиток, з'являться свобода і захист прав людини.

"Це колосальні можливості розвитку. Всього цього в Криму поки немає, не може бути. Росія позбавила наш півострів розвитку", - сказав гарант.

Як вважає глава держави, Україні для деокупації Криму потрібна європейська підтримка - у сфері оборони, фінансів і санкцій. Це стане "фундаментом майбутнього" Кримського півострова.

"Потім, коли ми вийдемо на наші кордони, буде потрібен ваш досвід – щодо безпеки, політичний, юридичний, соціальний", - уточнив український президент.

Також він висловив надію, що саміт Кримської платформи надасть старт і іншим майданчикам, робота яких буде спрямована на повернення окупованих територій – від Придністров'я до Курильських островів.

"Обіцяйте мені, що обов'язково відвідаєте наш український Крим відразу, як тільки повернемо туди національний прапор", - підкреслив Володимир Зеленський під час свого звернення до учасників заходу.

Повернення Криму в Україну

Британське видання The Telegraph на початку жовтня повідомили, що в адміністрації Джо Байдена на тлі успішного контрнаступу в ЗСУ у Херсонській області прийшли до висновку, згідно з яким армія України здатна звільнити Крим військовим шляхом. Все залежить від подальших дій українських військ.

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що Кремль вже шукає моделі для виходу з війни проти України. За його словами, Москва хоче провести таємниці опитування щодо того, чи потрібно Росії воювати з Україною за Крим. Російська влада вже бачить, що військовий сценарій битви за Крим стає реальністю.

Російський правозахисник Марк Фейгін зробив прогноз, згідно з яким ЗСУ після звільнення Правобережжя Херсонської області ймовірно можуть піти на Крим. На думку Фейгіна, українська армія може спробувати деокупувати Кримський півострів раніше повернення тих територій, які Москва захопила після 24 лютого 2022 року.

Інші новини:

Євросоюз Володимир Зеленський новини Криму війна Росії та України
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