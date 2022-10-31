В України не буде втрат нових територій: прогноз військового експерта / 10-та гірничо-штурмова бригада та УНІАН

На даний момент офіційному Києву повністю безглуздо проводити переговори з керівництвом країни-агресора, Росії. Про це заявив відомий військовий експерт Олег Жданов у черговому випуску свого блогу на YouTube.

Свою думку фахівець висловив, даючи відповідь на питання підписника-мовляв, може варто було б Києві погодитися на переговори з агресорами (щоб не втратити ще більше територій, ніж зараз)?.

"На сьогоднішній день питання про втрату нових територій не йде – навіть при тому людському ресурсі, який намагається накопичити РФ", – сказав Жданов.

Експерт також вказав на те, що будь-які переговори між Московй і Києвом не мали б ніякого сенсу.

"Питання ось у чому: ніхто ніяких продавлювань на переговорах з РФ би не отримав. Ви забули "Мінськ"? Ми підписали все, що написала РФ. Те ж і тут: спроба домовитися в Стамбулі, про що Путін так шкодує, це був би "Мінськ-3", якби ми його підписали. Путін неодмінно знову б зібрав армію. Вони все одно зберуть війська і знову підуть вперед до західних кордонів, тому що Росія не упустить такого шансу: у них один шанс, і у нас один шанс. Тому радійте, що переговори не відбулися. Радійте, бо невідомо, чим би все це закінчилося", — розповів військовий експерт.

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Наступ ЗСУ на Півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.