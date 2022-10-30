Операція зі звільнення Криму пройде в 2023 році - глава ГУР

Операція з деокупації Криму пройде в 2023 році / Фото УНІАН

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що незаконно анексований Росією Крим можна звільнити лише військовим шляхом, і розповів про терміни деокупації полустрова в інтерв'ю виданню The Drive.

Так, відповідаючи на запитання про Крим, коли, на його думку, Україна може почати там наступ і скільки часу знадобиться, щоби повернути Крим, Буданов відповів: "Це станеться лише військовою силою, і це відбудеться в наступному році".

Водночас глава ГУР МО відмовився називати конкретну дату наступу.

"Україна має право завдати військової поразки нападнику. Ми прагнемо до перемоги над ворогом. Ця перемога може прийти під час поразки цілей противника. І на кінцевому етапі ця перемога можлива тільки тоді, коли ми вийдемо на кордони 1991 року", — підкреслив Буданов.

Як повідомляв Главред, глава ГУР вважає, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін може не дожити до кінця війни проти України. Його оточення вже активно обговорює, хто міг би стати наступником диктатора.

Звільнення Криму

Британське видання The Telegraph на початку жовтня повідомило, що в адміністрації Джо Байдена на тлі успішного контрнаступу в ЗСУ в Херсонській області прийшли до висновку, згідно з яким армія України здатна звільнити Крим військовим шляхом. Все залежить від подальших дій українських військ.

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що Кремль вже шукає моделі для виходу з війни проти України. За його словами, Москва хоче провести таємниці опитування щодо того, чи потрібно Росії воювати з Україною за Крим. Російська влада вже бачить, що військовий сценарій битви за Крим стає реальністю.

Російський правозахисник Марк Фейгін зробив прогноз, згідно з яким ЗСУ після звільнення Правобережжя Херсонської області напевно можуть піти на Крим. На думку Фейгіна, українська армія може спробувати деокупувати Кримський півострів раніше повернення тих територій, які Москва захопила після 24 лютого 2022 року.

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