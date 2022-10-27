Військовий експерт назвав головні фактори знищення армії ворогів

Вогневу міць ворогів підірве або відсутність боєприпасів з ракетами, або недостатня кількість артилерії, заявив експерт Олег Жданов.
Бойову міць російських військ під корінь зазнають два фактори - або нестача боєкомплекту (з ракетами в тому числі), або недостатня кількість артилерії. Про це заявив відомий військовий експерт Олег Жданов, повідомляє УНІАН.
"Ось коли цей вид озброєння у них почне вмирати або знижувати свої бойові потенціали, ось тоді і буде Захід російських Збройних сил. До речі, саме з цієї причини російське командування і бігає по всіх країнах, де вони ще можуть (Північна Корея, Китай, Куба, Іран) з проханням: "Дайте нам боєприпаси, дайте ракети"", ‒ говорить він.
Жданов категорично переконаний, що без ракетних військ і артилерії вся вогнева міць противника розсиплеться в прах.
"Ось це головний фактор. Все інше - доповнюють її елементи. Бог війни він як був, так і був, так і залишається: ракетні війська і артилерія", ‒ підсумував він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ВСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.
Пізніше колишній керівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк говорив - незважаючи на те, що країна-агресор, Росія, випустила по Україні в цілому 84 ракети за одну добу 10 жовтня, у окупантів все ж поступово закінчуються такі боєприпаси.
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