Військовий експерт назвав головні фактори знищення армії ворогів / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Бойову міць російських військ під корінь зазнають два фактори - або нестача боєкомплекту (з ракетами в тому числі), або недостатня кількість артилерії. Про це заявив відомий військовий експерт Олег Жданов, повідомляє УНІАН.

"Ось коли цей вид озброєння у них почне вмирати або знижувати свої бойові потенціали, ось тоді і буде Захід російських Збройних сил. До речі, саме з цієї причини російське командування і бігає по всіх країнах, де вони ще можуть (Північна Корея, Китай, Куба, Іран) з проханням: "Дайте нам боєприпаси, дайте ракети"", ‒ говорить він.

Жданов категорично переконаний, що без ракетних військ і артилерії вся вогнева міць противника розсиплеться в прах.

"Ось це головний фактор. Все інше - доповнюють її елементи. Бог війни він як був, так і був, так і залишається: ракетні війська і артилерія", ‒ підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ВСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Пізніше колишній керівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк говорив - незважаючи на те, що країна-агресор, Росія, випустила по Україні в цілому 84 ракети за одну добу 10 жовтня, у окупантів все ж поступово закінчуються такі боєприпаси.

Інші новини: