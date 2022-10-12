Військовий експерт спрогнозував, чи скоро закінчаться у Росії ракети / Колаж фото МВС України та Вікіпедії

Незважаючи на те, що країна-агресор, Росія, випустила по Україні в цілому 84 ракети за одну добу 10 жовтня, у окупантів все ж поступово закінчуються такі боєприпаси. Про це повідомляє телеканал Sky News з посиланням на думку колишнього керівника Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкла Кларка.

Експерт каже - російським окупантам у багатьох випадках доводиться "імпровізувати".

"Ми бачили, як ракети потрапляли вдома, і це ракети морського базування, протикорабельні ракети з напівтоновими зарядами, розрахованими на авіаносці. Ми бачили, як ракети класу "земля-повітря" для повітряних цілей застосовуються по наземних цілях. "Калібрів" морського базування вчора було небагато. Якби у росіян їх було багато, вони б і запускали багато", — пояснив Кларк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в мережі спливло відео того, як передбачуваний Керівник ПВК "Вагнер" бізнесмен Євген Пригожин (більш відомий як "кухар Путіна") відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (російській глибинці), де займався вербуванням ув'язнених - для участі у війні проти України.

До того раніше російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Піонтковський вважає, що недавні вибухи в Новофедорівці в Криму – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона

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