Військовий експерт спрогнозував, чи скоро закінчаться у Росії ракети

Як каже Західний військовий експерт Майкл Кларк, російським окупантам через жорстокі бої з ЗСУ в багатьох випадках доводиться "імпровізувати".
Незважаючи на те, що країна-агресор, Росія, випустила по Україні в цілому 84 ракети за одну добу 10 жовтня, у окупантів все ж поступово закінчуються такі боєприпаси. Про це повідомляє телеканал Sky News з посиланням на думку колишнього керівника Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкла Кларка.
Експерт каже - російським окупантам у багатьох випадках доводиться "імпровізувати".
"Ми бачили, як ракети потрапляли вдома, і це ракети морського базування, протикорабельні ракети з напівтоновими зарядами, розрахованими на авіаносці. Ми бачили, як ракети класу "земля-повітря" для повітряних цілей застосовуються по наземних цілях. "Калібрів" морського базування вчора було небагато. Якби у росіян їх було багато, вони б і запускали багато", — пояснив Кларк.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в мережі спливло відео того, як передбачуваний Керівник ПВК "Вагнер" бізнесмен Євген Пригожин (більш відомий як "кухар Путіна") відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (російській глибинці), де займався вербуванням ув'язнених - для участі у війні проти України.
До того раніше російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.
Піонтковський вважає, що недавні вибухи в Новофедорівці в Криму – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона
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