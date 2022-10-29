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Військовий експерт пояснив, чи чекати від окупантів відступу з Херсона

29 жовтня 2022, 02:45

Війська Росії не збираються відступати з Херсона, ЗСУ доведеться штурмувати місто або осаджувати, вважає військовий експерт Петро Черник.

Херсон, українські військові, ЗСУ
Військовий експерт пояснив, чи чекати від окупантів відступу з Херсона / Telegram Єрмак, Суспільне

Тимчасово окупований Херсон має величезне стратегічне значення для російських військ, тому не варто сподіватися на їх горезвісний "жест доброї волі" — тобто, просто кажучи, відступ. Таку думку висловив відомий військовий експерт Петро Черник, повідомляє ТСН.

"Як тільки ми виходимо на ту лінію, то помаленьку, кілометр за кілометром, підтягуємося з можливістю ураження нашими реактивними системами залпового вогню Перекопського перешийка. А це головна лінія поставок їх паливно-мастильних матеріалів. Незважаючи на те, що Кримський міст "потонув", там одна залізнична нитка робоча. Як тільки ми цей перешийок візьмемо під вогневий контроль, Південне угруповання задихнеться", ‒ говорить він.

Українська армія може або спробувати звільнити місто з боями, або осаджувати, вважає Черник.

"Будуть бої, питання - якого характеру? Категорично проти лобових атак. Стою на позиції, що облога – кращий спосіб видавлювати звідти противника. А облога може тривати тижнями, і навіть місяцями", – підсумував він.

Черник каже, що окупанти мають намір битися з останніх сил.

"Наводили баржі і будуть намагатися далі наводити баржі (переправу через Дніпро — Главред). Пустили трубу, через яку намагаються прокачувати всі необхідні раливно-мастильні матеріали. Це ознака того, що вони серйозно ставляться до утримання правого берега Херсонщини і самого Херсона. На мій погляд, битва нас все ‒ таки чекає", - підсумував він.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снегиревку покинули офіцери противника.

Збройні сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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