Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Мирні переговори з РФ: Україна змінила пріоритети - NYT

Анна Ярославська
14 листопада 2024, 07:01
4309
Територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж таки має другорядне значення.
Мирні переговори з РФ: Україна змінила пріоритети - NYT
На можливих переговорах Україна ставить на перше місце не територію / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео виступу, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Захист інтересів України залежатиме не від кордонів
  • Переговори з РФ мають базуватися на гарантіях безпеки

Тривалий час офіційний Київ заявляв, що не поступиться Росії територією, яку окупувала країна-агресор. Однак нині, коли Україна розглядає можливість прискореного графіка мирних переговорів, на якому наполягає новообраний президент США Дональд Трамп, такого ж важливого значення набули інші умови - гарантії безпеки. Про це пише американське видання The New York Times.

Журналісти посилаються на двох українських високопосадовців, які заявили, що захист інтересів України на потенційних переговорах залежатиме не від кордонів, які, ймовірно, визначатимуться бойовими діями, а від того, які існують гарантії дотримання режиму припинення вогню.

відео дня

"Переговори мають базуватися на гарантіях. Для України немає нічого важливішого", - сказав голова Комітету з питань оборони та розвідки Верховної Ради України Роман Костенко.

"Територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж таки друге питання. Перше питання - це гарантії безпеки", - сказав на умовах анонімності інший високопоставлений український чиновник.

Костенко також зазначив, що Україна встановлює свої кордони на основі декларації про незалежність 1991 року. Відтоді Росія отримала контроль над близько 20 відсотками української землі, але Київ офіційно не відмовиться від своїх претензій на територію, що перебуває під російською окупацією.

"Схоже, що саме такий підхід Україна використовує, щоб виправдати будь-яку можливу угоду, в якій Росія збереже контроль над українською землею. У жовтні президент Володимир Зеленський, обговорюючи питання припинення вогню, сказав: "Усі розуміють, що незалежно від того, яким шляхом ми підемо, юридично ніхто не визнає окуповані території як такі, що належать іншим країнам", - пише NYT.

Переговори України та Росії

Європейські союзники дедалі активніше обговорюють можливі переговори щодо завершення війни Росії проти України. Водночас деякі з союзників припускають, що Україні доведеться піти на територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки. Про це пише The Washington Post.

7 листопада президент України Володимир Зеленський рішуче висловився проти будь-яких поступок російському лідеру Володимиру Путіну, до яких закликають деякі європейські лідери. Він підкреслив, що Україна потребує зброї, а не переговорів.

Трамп инфографика
​Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Як пише Financial Times, наступні кілька місяців війни в Україні будуть критичними. До грудня лінія фронту може зсунутися на 30-35 кілометрів. Україна спробує стабілізувати оборону і зміцнити свої позиції на випадок, якщо Дональд Трамп змусить її вести переговори з країною-агресором РФ.

Мирний план Трампа - останні новини

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як розпочне роботу в Білому домі.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення.

Главред повідомляв, що План перемоги, який президент України Володимир Зеленський презентував республіканцю Дональду Трампу під час зустрічі в Нью-Йорку у вересні, передбачає різні бізнес-угоди, доступ до сировини і розгортання військ у Європі. За даними Financial Times, деякі ідеї сподобалися Трампу.

Інші новини:

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України мирні переговори з Росією
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Альтернатива чоловікам? Чому до загальної мобілізації жінок ще далеко

Альтернатива чоловікам? Чому до загальної мобілізації жінок ще далеко

09:00Аналітика
Мирні переговори з РФ: Україна змінила пріоритети - NYT

Мирні переговори з РФ: Україна змінила пріоритети - NYT

07:01Україна
Тандем Ілона Маска і Трампа: чи є загроза для України

Тандем Ілона Маска і Трампа: чи є загроза для України

06:00Погляди
Реклама

Популярне

Більше
Чому гріється вилка в розетці: що це означає і чим небезпечно

Чому гріється вилка в розетці: що це означає і чим небезпечно

Карта Deep State онлайн за 14 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Моє серце зайняте": путініст Серьога зізнався в почуттях до Баскова

"Моє серце зайняте": путініст Серьога зізнався в почуттях до Баскова

Китайський гороскоп на завтра 14 листопада: Мавпам - лінь, Свині - будьте обережні

Китайський гороскоп на завтра 14 листопада: Мавпам - лінь, Свині - будьте обережні

Гороскоп на завтра 14 листопада: Левам - сюрпризи, Терезам - велика удача

Гороскоп на завтра 14 листопада: Левам - сюрпризи, Терезам - велика удача

Останні новини

09:00

Альтернатива чоловікам? Чому до загальної мобілізації жінок ще далеко

08:35

Онкогінекологиня з 18-річним досвідом: що відомо про співзасновницю медичного дому Santér, яка відкрилася у Києві актуально

08:16

Європа розвалюється, Путіну це вдалосяПогляд

08:12

Корейці не врятували ситуацію: бійці ЗСУ рознесли в попіл штурми РФ на Курщині

08:10

Погрожують дітям: Марина Боржемська поскаржилася на цькування після смерті Узєлкова

Якщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - КорольчукЯкщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - Корольчук
08:10

Куди потрібно перемістити ручку: лише люди з високим IQ дадуть відповідь у загадціВідео

08:10

Карта Deep State онлайн за 14 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:00

Окупанти увійшли в Куп'янськ: у DeepState розкрили деталі

07:01

Мирні переговори з РФ: Україна змінила пріоритети - NYT

Реклама
06:00

Тандем Ілона Маска і Трампа: чи є загроза для УкраїниПогляд

05:30

Перемир'я в Україні: які війська можуть стати на лінії розмежування - думка

05:00

"Швидко ростуть": Максим Галкін захопив фотографією своїх дітей

04:42

Пріоритетом на переговорах будуть не території: NYT- про припинення війни

04:35

Не всі сумують за господарями: чим займаються коти, коли залишаються на самоті

04:00

Ванга би позаздрила: які знаки зодіаку можуть бачити майбутнє у снах

03:32

"Варто готуватись до гіршого": чим обернеться для України президенство Трампа

03:00

Що не варто вмикати в автомобілі під час туману: важливе правило для водіїв

02:43

Які кольори не варто вдягати на Новий рік 2025: можуть розлютити Зелену Змію

02:22

Головоломку розв'яжуть лише найзоркіші: потрібно знайти жовте авто за 7 секунд

02:05

"Кільце" звужується: РФ захопила ще один населений пункт біля Курахового - DeepState

Реклама
01:30

Виростила конкурентку: Клаудія Шиффер показала яскраву доньку-свою копію

01:21

"З них вийдуть лише будівельні бригади": у ТЦК здивували завою про розформування

00:23

"У РФ немає планів брати Запоріжжя": лейтенант - про підступний задум ворога

13 листопада, середа
23:42

"Земля в обмін на безпеку": у Європі почали обговорювати припинення війни в Україні - WP

23:31

Держбюджет-2025: на прифронтові регіони виділять мільярди гривень - Кулеба

23:06

"Вона зайшла до нього в палату - і він помер": мама Узєлкова звинуватила колишню невістку

22:36

"Що ти з собою зробила": що сталося з екс-солісткою гурту "Тату"

22:35

Байден і Трамп обговорили Україну: деталі знакової зустрічі в Білому домі

22:15

"РФ треба дотиснути до миру": Зеленський розкрив деталі доповіді Сирського

22:04

"Не ображайте батьків": куди зникла мама путіністки Наташі Корольової

21:53

"Чіткі часові рамки": США найближчими тижнями передадуть військову допомогу - Сибіга

21:17

"Бігають мурашки": шикарна Тіна Кароль заінтригувала ніжними фото в одному піджаку

21:11

Берлін посилить Київ системами ППО: Зеленський розкрив деталі переговорів із Шольцем

20:55

"За потребою": худезна Варум зробила чесне зізнання про шлюб з Агутіним

20:53

Мама В'ячеслава Узєлкова не пустила Марину Боржемську попрощатися із сином

20:52

Суворі прикмети і заборони: що не можна робити напередодні Різдвяного посту

20:50

Раковина буде сяяти, як нова: один елемент видалить плями за лічені хвилини

20:21

Україна може розробити ядерну зброю за лічені дні: ЗМІ розкрили деталі

20:15

Росіяни в формі ЗСУ намагалися прорватися на Харківщині - Генштаб

20:09

"Боляче і злочинно": Росія зруйнувала павільйон, де знімали шоу "Мастер Шеф"

Реклама
20:05

Приголомшлива головоломка з морозивом: лише одиниці знайдуть 3 пусті ріжки за 30 секунд

20:00

Після звинувачень у невірності: Нікітюк "замаскувалася" та змінила імідж

19:58

Святковий одяг на Новий рік: чи варто діставати найкращу сукню з гардеробу

19:39

Демобілізація обмежено придатних до 25 років: Комітет нацбезпеки ВР провалив голосування

19:28

Влупить -6 і буде сильний сніг: синоптики приголомшили прогнозом погоди

19:17

Переговори щодо закінчення війни: Трамп призначить спецпредставника з питань України – ЗМІ

19:10

"20 січня закінчиться війна": це вже просто не смішноПогляд

18:59

Меланія Трамп готується порушити правило першої леді - ЗМІ

18:42

"Для Росії закон не писаний": Жданов назвав два варіанти завершення війни

18:38

Трамп і Байден зустрілись у Білому домі: про що вони говоритимуть

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти