Мирні переговори з РФ: Україна змінила пріоритети - NYT

Тривалий час офіційний Київ заявляв, що не поступиться Росії територією, яку окупувала країна-агресор. Однак нині, коли Україна розглядає можливість прискореного графіка мирних переговорів, на якому наполягає новообраний президент США Дональд Трамп, такого ж важливого значення набули інші умови - гарантії безпеки. Про це пише американське видання The New York Times.

Журналісти посилаються на двох українських високопосадовців, які заявили, що захист інтересів України на потенційних переговорах залежатиме не від кордонів, які, ймовірно, визначатимуться бойовими діями, а від того, які існують гарантії дотримання режиму припинення вогню.

"Переговори мають базуватися на гарантіях. Для України немає нічого важливішого", - сказав голова Комітету з питань оборони та розвідки Верховної Ради України Роман Костенко.

"Територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж таки друге питання. Перше питання - це гарантії безпеки", - сказав на умовах анонімності інший високопоставлений український чиновник.

Костенко також зазначив, що Україна встановлює свої кордони на основі декларації про незалежність 1991 року. Відтоді Росія отримала контроль над близько 20 відсотками української землі, але Київ офіційно не відмовиться від своїх претензій на територію, що перебуває під російською окупацією.

"Схоже, що саме такий підхід Україна використовує, щоб виправдати будь-яку можливу угоду, в якій Росія збереже контроль над українською землею. У жовтні президент Володимир Зеленський, обговорюючи питання припинення вогню, сказав: "Усі розуміють, що незалежно від того, яким шляхом ми підемо, юридично ніхто не визнає окуповані території як такі, що належать іншим країнам", - пише NYT.

Європейські союзники дедалі активніше обговорюють можливі переговори щодо завершення війни Росії проти України. Водночас деякі з союзників припускають, що Україні доведеться піти на територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки. Про це пише The Washington Post.

7 листопада президент України Володимир Зеленський рішуче висловився проти будь-яких поступок російському лідеру Володимиру Путіну, до яких закликають деякі європейські лідери. Він підкреслив, що Україна потребує зброї, а не переговорів.

Як пише Financial Times, наступні кілька місяців війни в Україні будуть критичними. До грудня лінія фронту може зсунутися на 30-35 кілометрів. Україна спробує стабілізувати оборону і зміцнити свої позиції на випадок, якщо Дональд Трамп змусить її вести переговори з країною-агресором РФ.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як розпочне роботу в Білому домі.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення.

Главред повідомляв, що План перемоги, який президент України Володимир Зеленський презентував республіканцю Дональду Трампу під час зустрічі в Нью-Йорку у вересні, передбачає різні бізнес-угоди, доступ до сировини і розгортання військ у Європі. За даними Financial Times, деякі ідеї сподобалися Трампу.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.