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Доступ до ресурсів і війська в Європі: у FT дізналися, що Зеленський запропонував Трампу

Анна Ярославська
12 листопада 2024, 11:50
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Українські та західні чиновники дали Києву поради щодо того, як краще сформулювати пропозиції для нового керівництва Білого дому.
Володимир Зеленський, Дональд Трамп
Володимир Зеленський представив Трампу план перемоги і деякі пункти республіканцю сподобалися / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Україна та союзники побоюються укладення миру на умовах Путіна
  • Українські та західні чиновники допомогли Києву скласти пропозиції для Трампа
  • Республіканцю сподобалися деякі пункти плану перемоги України

План перемоги, який президент України Володимир Зеленський презентував республіканцю Дональду Трампу під час зустрічі в Нью-Йорку у вересні, включає різні бізнес-угоди, доступ до сировини та розгортання військ у Європі. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

За даними видання, через побоювання, українські та західні чиновники, включно з високопоставленими республіканцями, дали Києву поради щодо того, як краще сформулювати пропозиції для нового керівництва Білого дому, які дали б змогу стимулювати тісну співпрацю, а не повне припинення критично важливої допомоги.

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Загалом, Україна та її союзники побоюються, що господар Кремля Володимир Путін може змусити нове керівництво США погодитися на мирне врегулювання війни, але на вигідних для Москви умовах.

"Перший, хто моргне, програє в цій грі. Путін вважає, що зараз він на хорошому рахунку і може отримати все, що хоче", - заявило джерело, яке брало участь у підготовці пропозицій України Трампу.

У чому суть пропозицій Києва Трампу

FT пише, що одна з пропозицій передбачає заміну деяких американських військ, розміщених у Європі, українськими силами. Відбутися це може лише після закінчення війни.

Друга ідея полягає в тому, щоб Україна поділилася із західними партнерами своїми природними ресурсами, а ті натомість продовжать надавати військову допомогу. Як зазначає видання, цю ідею вперше розробив сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Офіс Грема не одразу відповів на прохання про коментар.

Зазначається, що ці пункти "плану перемоги" нібито сподобалися Трампу.

Лідери українського бізнесу також можуть обговорювати з урядом можливість надання Трампу повноважень щодо "інвестиційного відбору", що дасть йому змогу, по суті, "обирати, хто може вести бізнес у країні".

Доступ до ресурсів і війська в Європі: у FT дізналися, що Зеленський запропонував Трампу
Пункти плану перемоги України / Інфографіка: Главред ​

Таким чином, Київ може відійти від співпраці з Пекіном і ті галузі, які залежать від китайських технологій та матеріалів, перейдуть на американських постачальників, що привернуло б західні інвестиції. Ця ідея перебуває лише на ранньому етапі розробки, проте близькі до адміністрації президента чиновники стверджують, що Дональд Трамп може добре цим скористатися.

FT також пише, що європейські чиновники занепокоєні тим, що їх не включать у переговори під керівництвом Трампа, що позбавить їх важелів впливу на можливе врегулювання, яке може визначити середньострокову безпеку континенту.

В Офісі президента не коментували статті Financial Times на момент публікації матеріалу.

Зустріч Зеленського і Трампа та план перемоги

Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з тоді ще кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом. Переговори відбулися в Trump Tower у Нью-Йорку.

Пізніше Трамп заявив, що український президент йому "подобається".

"У мене були хороші стосунки із Зеленським. Він мені подобається, тому що під час "містифікації" імпічменту він міг сказати, що не знав, що (розмова) була записана, мовляв, "відчував загрозу", але замість цього сказав: "Він (Трамп, - Главред) не зробив нічого поганого", - зазначив республіканець.

Мирний план Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як розпочне роботу в Білому домі.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення.

Главред повідомляв, що 10 листопада видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомляло, що Дональд Трамп поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним уперше після перемоги на президентських виборах у США. Під час цієї розмови вони обговорили війну в Україні.

Трамп нібито порадив Путіну "не загострювати війну" в Україні, нагадуючи про значну військову присутність Вашингтона в Європі.

У Кремлі спростували інформацію про переговори новообраного президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.

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війна в Україні війна Росії та України мирні переговори з Росією
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