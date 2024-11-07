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Кінець війни та "обійми з Путіним": Зеленський виступив на саміті у Будапешті

Юрій Берендій
7 листопада 2024, 17:14
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Президент України в рамках саміту Європейської політичної спільноти розкрив деталі розмови із Трампом і розкритикував "друзів" Путіна у Європі.
Кінець війни та 'обійми з Путіним': Зеленський виступив на саміті у Будапешті
Саміт Європейської політичної спільноти - головні заяви Зеленського / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Про що сказав Зеленський:

  • Європі потрібна сильна Америка
  • Замість закликів до поступок Путіну потрібна концепція "мир завдяки силі"
  • Обійми з Путіним не допоможуть Україні протистояти російській агресії

Сьогодні, 7 листопада президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України прибув до Угорщини.

Главред зібрав основі заяви із виступу президента України Володимира Зеленського на саміті Європейської політичної спільноти, який проходить у Будапешті

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Зеленський про переговори з Трампом

Президент України в ході виступу на саміті Європейської політичної спільноти нагадав, що вчора, 6 листопада провів телефонну розмову із обраним президентом США Дональдом Трампом.

"Це була продуктивна розмова, хороша розмова. Звісно, ми ще не можемо знати, якими будуть його дії. Але сподіваємося, що Америка стане сильнішою. Саме така Америка потрібна Європі. А сильна Європа – це те, що потрібно Америці, на мою думку. Це той зв'язок між союзниками, який слід цінувати і якого не можна втратити", - зазначив він.

Трамп инфографика
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Про вступ КНДР у війну проти України

Зеленський наголосив, що з моменту останньої зустрічі із Дональдом Трампом відбулась значна ескалація у війні Росії проти України.

"Північна Корея зараз, по суті, веде війну у Європі. Північнокорейські солдати намагаються вбивати наших людей на європейській землі", - наголосив український лідер.

Зеленський про "обійми з Путіним"

Глава держави висловив вдячність країнам-союзникам України за всю підтримку, яку вони надали і наголосив на важливості військеової допомоги для протистояння агресивним планам Москви.

"Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з лідерів обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати", - зазначив він.

Про поступки Путіну

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що після липневого саміту Європейської політичної спільноти в Британії відбулися численні обговорення щодо можливості піти на поступки Путіну. Деякі європейські лідери навіть активно закликали Україну до таких кроків.

"Це неприйнятно для України та неприйнятно для всієї Європи. А що ж далі? Чи має Європа шукати прихильності Кім Чен Ина в надії, що він теж дасть Європі спокій? Жоден сильний лідер, завдяки якому була збудована об'єднана, сильна та мирна Європа, не міг би навіть уявити собі такого. Але концепція "мир завдяки силі" вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність. Зараз вона необхідна знову", - сказав він.

Зеленський наголосив, що жодні поступки чи прояви слабкості не принесуть справедливого миру, адже він доступний лише сильним. Єдність і сила Європи є ключовими для досягнення миру, і вони не можуть бути замінені поступками.

"Росія почала цю війну не тому, що їй потрібно більше території. Звичайно що ні. Росія має більше землі, ніж будь-хто. Вона хотіла глобальної влади, спершу – контролю над Україною, а потім – над усіма вами, як це було колись за радянського чи імперського правління. Будапешт пам'ятає, який вигляд мають радянські танки. Українські міста не забудуть російські бомби. І так само, як Будапешт, кожне місто в Україні й усі наші країни заслуговують на безпеку та мир", - зазначив президент України.

Про формулу миру і справедливий мир для України

Зеленський підкреслив, що вдалося створити чітку дипломатичну систему, яка здатна підштовхнути Росію до справедливого миру. Більшість присутніх країн активно залучені до цієї роботи задля результативної дипломатії. На спеціалізованих конференціях вже обговорено кожен аспект Формули миру: ядерна та продовольча безпека, енергетика, повернення полонених, депортованих осіб і дітей в Україну, а також повне дотримання міжнародного права й інші питання.

Кінець війни та 'обійми з Путіним': Зеленський виступив на саміті у Будапешті
Що відомо про українську формулу миру / Інфографіка: Главред

"Нам треба підштовхнути Росію до цього. І справедливий мир стане нашою спільною перемогою. План перемоги у вас на столі. Тож Україна першою запропонувала змінити нашу спільну стратегію задля досягнення – і якнайшвидше – справедливого миру", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що війна точиться на українській землі, і це має значення. Україна щиро вдячна за підтримку партнерів і відкрита до будь-яких конструктивних ідей задля справедливого миру. Однак саме Україна повинна визначати, що слід включити до порядку денного для завершення цієї війни.

"Рахунок за цю війну треба виставляти росіянам, а не Україні. Щоб Росія більше не могла висувати свої фальшиві претензії всім навколо – від країн Балтії до Балкан. Будь-яка країна, будь-який лідер, що поважає міжнародне право й сидить за цим столом, має розуміти, що хижаки завжди вимагають щораз більшої й більшої здобичі", - сказав президент.

Про арештовані російські активи

Зеленський подякував кожному лідеру, який підтримує право України використовувати кошти з російських активів для оборони проти агресії. Він зазначив, що російська держава не цінує ані людей, ані моральних принципів, цінуючи лише гроші. Тому для неї буде важливим уроком, коли ці активи почнуть працювати на користь України.

"Відверто кажучи, це українські гроші. Саме в Україні російські війська зруйнували сотні міст і сіл. Мільйони наших людей втратили свої домівки. Для цього потрібні кошти. І зараз замість того, щоб шукати причини для затягування рішень, необхідно знайти механізм, як спрямувати кошти в Україну, щоб вони якомога швидше почали працювати", - наголосив він.

Про санкції проти Росії

Президент також підкреслив, що Росія продовжує отримувати значний дохід від продажу нафти, що дозволяє їй вести війну. Крім того, вона все ще обходить санкції і закуповує компоненти для дронів та ракет у різних країнах.

"Росія все ще має здатність сіяти нестабільність і втручатися в життя націй у таких регіонах, як Сахель, Північна Африка, Близький Схід, і таких країн, як Ємен. Чому Путін це робить? Нам потрібні важелі впливу на нього. Вони потрібні всій Європі", - резюмував президент України Володимир Зеленський.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп війська КНДР в Україні
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