Відмова від НАТО і заморожений фронт: Трамп готує "мирний план" для України - WSJ

Ви дізнаєтеся:
- У чому полягає мирний план
- Які країни підтримуватимуть мир в Україні
В адміністрації обраного президента США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення. Про це пише американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела.
За даними WSJ, мирний план складається з трьох пунктів.
По-перше, нинішня лінія фронту заморожується, на ній створюється демілітаризована зона. Які треті країни або міжнародні організації забезпечуватимуть її безпеку, не уточнюється. Однак один зі співрозмовників газети виключив залучення військ США та ООН.
"Ми не посилаємо американців підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Попросіть поляків, німців, англійців і французів зайнятися цим", - сказав співрозмовник видання.
По-друге, Україна відмовляється від планів вступити в НАТО ще як мінімум на 20 років.
Третій пункт плану говорить про те, що США продовжать постачати Україні зброю. Також Київ отримуватиме допомогу в навчанні військових.
Джерела WSJ підкреслили, що Трамп поки не схвалив конкретного плану завершення війни в Україні.
Раніше Главред писав, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв завершити війну впродовж 24 годин після вступу на посаду.
Одразу після того як американський політик оголосив про свою перемогу на виборах президента США, він заявив, що збирається зупинити всі війни.
"Більше ніяких воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війну. За 4 роки моєї каденції війни не було. Крім того, ми перемогли ІДІЛ", - заявив Трамп прихильникам у штабі в місті Палм-Біч (Флорида).
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Трамп і Зеленський провели телефонну розмову
Президент України Володимир Зеленський вже привітав Трампа з фактичною перемогою на президентських виборах у США. За словами українського лідера, Київ очікує від нового глави Білого дому сильних рішень і зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства.
Зеленський і Трамп уже провели телефонну розмову. Політики обговорили питання співпраці між двома країнами.
"Провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою - цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину та команду за їхню чудову роботу", - сказав Зеленський.
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