Відмова від НАТО і заморожений фронт: Трамп готує "мирний план" для України - WSJ

Радники обраного президента США нібито хочуть заморозити лінію фронту в Україні.

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Дональд Трамп готує мирний план / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, facebook.com/DonaldTrump

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У чому полягає мирний план

Які країни підтримуватимуть мир в Україні

В адміністрації обраного президента США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення. Про це пише американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За даними WSJ, мирний план складається з трьох пунктів.

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По-перше, нинішня лінія фронту заморожується, на ній створюється демілітаризована зона. Які треті країни або міжнародні організації забезпечуватимуть її безпеку, не уточнюється. Однак один зі співрозмовників газети виключив залучення військ США та ООН.

"Ми не посилаємо американців підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Попросіть поляків, німців, англійців і французів зайнятися цим", - сказав співрозмовник видання.

По-друге, Україна відмовляється від планів вступити в НАТО ще як мінімум на 20 років.

Третій пункт плану говорить про те, що США продовжать постачати Україні зброю. Також Київ отримуватиме допомогу в навчанні військових.

Джерела WSJ підкреслили, що Трамп поки не схвалив конкретного плану завершення війни в Україні.

Раніше Главред писав, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв завершити війну впродовж 24 годин після вступу на посаду.

Одразу після того як американський політик оголосив про свою перемогу на виборах президента США, він заявив, що збирається зупинити всі війни.

"Більше ніяких воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війну. За 4 роки моєї каденції війни не було. Крім того, ми перемогли ІДІЛ", - заявив Трамп прихильникам у штабі в місті Палм-Біч (Флорида).

Трамп і Зеленський провели телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Трампа з фактичною перемогою на президентських виборах у США. За словами українського лідера, Київ очікує від нового глави Білого дому сильних рішень і зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства.

Зеленський і Трамп уже провели телефонну розмову. Політики обговорили питання співпраці між двома країнами.

"Провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою - цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину та команду за їхню чудову роботу", - сказав Зеленський.

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