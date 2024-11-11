Садити Україну і РФ за стіл переговорів: в АР назвали плани Трампа на перші дні роботи

Прессекретар Трампа Каролін Лівітт заявила, що під час першого тижня роботи президент видаватиме десятки указів.

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ЗМІ дізналися, що робитиме Трамп у перші дні на роботі в Білому домі / Колаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, facebook.com/DonaldTrump

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Чим Трамп збирається зайнятися в перший день на роботі

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Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що має намір "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як приступить до роботи в Білому домі.

Як пише AP з посиланням на прессекретаря Трампа Каролін Лівітт, під час першого тижня роботи президент видаватиме десятки указів.

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"Скільки указів буде в перший тиждень? Їх будуть десятки. Я можу вас у цьому запевнити", - заявила Лівітт.

"Це включає в себе в перший день посадку України та Росії за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні", - сказала вона пізніше.

Зокрема, у списку Трампа на перші дні роботи:

початок масової депортації мігрантів;

скасування політики адміністрації Байдена у сфері освіти;

реорганізація федерального уряду шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які, на думку Трампа, таємно працюють проти нього;

помилування людей, заарештованих за їхню роль у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року;

посадити Україну та Росію за стіл переговорів.

"Я хочу закрити кордон і хочу бурити, бурити, бурити", - сказав Трамп про свої плани на перший день.

Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Ще будучи кандидатом у президенти, Трамп неодноразово заявляв, що може врегулювати війну між Росією та Україною за один день.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя, відповідаючи на прохання прокоментувати цю заяву, заявив, що "українська криза не може бути вирішена за один день".

Трамп зателефонував Путіну - останні новини

Як повідомляв Главред, 10 листопада видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомляло, що Дональд Трамп поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним уперше після перемоги на президентських виборах у США. Під час цієї розмови вони обговорили війну в Україні.

Трамп нібито порадив Путіну "не загострювати війну" в Україні, нагадуючи про значну військову присутність Вашингтона в Європі.

Як стверджується, українська влада нібито знала про цю розмову і не заперечувала. Трамп здійснив телефонний дзвінок зі своєї резиденції у Флориді.

Тим часом представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив у неділю, що повідомлення про те, що Київ був заздалегідь проінформований про телефонну розмову між Трампом і Путіним, не відповідають дійсності.

"Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь проінформована про цей дзвінок, не відповідають дійсності. Отже, Україна не могла ні підтримати, ні бути проти цієї розмови", - цитує Reuters Тихого.

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