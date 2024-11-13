На Україну чекають критичні місяці, лінія фронту може зсунутися на 30-35 км - FT

Хоча Росія, ймовірно, зіткнеться з труднощами в підтримці темпів виробництва озброєнь, в України зараз набагато більші проблеми.

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До грудня ситуація на фронті може погіршитися / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ключові тези:

Ситуація на фронті буде критичною в найближчі місяці

Армія РФ просувається швидше, ніж будь-коли з 2022 року

До грудня лінія фронту може зсунутися на 30-35 км

Наступні кілька місяців війни в Україні будуть критичними. До грудня лінія фронту може зсунутися на 30-35 кілометрів. Україна спробує стабілізувати оборону і зміцнити свої позиції на випадок, якщо обраний президент США Дональд Трамп змусить її вести переговори з країною-агресором РФ.

Як пише Financial Times, останніми місяцями окупаційна армія посилила атаки і просувається на сході швидше, ніж будь-коли з 2022 року. Українські офіційні особи визнали, що їхня оборона "руйнується" через брак живої сили. Київ очікує, що наступ набиратиме обертів, а представник української армії повідомив, що на східний фронт направляють більше медичного персоналу, очікуючи на важкі бої найближчими днями і тижнями.

відео дня

Видання зазначає, що біля Курахового тривають найінтенсивніші бої, російські війська "атакують із трьох боків". Командир артилерійського підрозділу розповів FT, що він і його війська "готові відступити", "але поки що немає наказу згори".

Військовий аналітичний центр CDS підрахував, що до грудня "лінія фронту, ймовірно, зміститься на 30-35 км на захід від свого нинішнього положення".

За словами командирів і аналітиків, найбільшою проблемою України залишається брак живої сили, особливо піхоти. Планується призвати додатково 160 тисяч військовослужбовців у період з листопада до лютого, однак, на думку Ради національної безпеки і оборони, це дасть змогу поповнити військові частини лише приблизно на 85 відсотків від необхідної кількості.

Однак військові експерти та один високопоставлений київський чиновник скептично ставляться до того, чи вдасться призвати таку кількість людей. На їхню думку, реалістично очікувати призову до 100 тисяч осіб.

При цьому видання зазначає, що успіхи Росії дісталися величезною ціною. Нещодавно начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін підрахував, що в жовтні російські війська втрачали приблизно 1500 убитими і пораненими "щодня", а загальні втрати з лютого 2022 року сягнули 700 тис. осіб.

Водночас Північна Корея може допомогти РФ із живою силою і посилити перевагу Росії в живій силі.

"Будь-яка перевага в живій силі та обладнанні має значення", - заявив західний співробітник служби безпеки.

"Хоча до кінця наступного року Росія, ймовірно, зіткнеться з труднощами в підтримці темпів виробництва озброєнь, "в України зараз набагато більші проблеми", - резюмує Financial Times.

Ситуація на фронті - останні новини

Главред писав, що армія РФ пішла в наступ у Курській області, щоб повернути під свій контроль захоплені українськими військовими території. Однак за останній тиждень російські війська зазнали колосальних втрат. Протягом шести днів українським операторам безпілотників вдалося виявити 77 знищених бронемашин ЗС РФ на ділянці протяжністю 420 квадратних миль. Такої кількості знищеної техніки вистачило б на три російські батальйони. При цьому, за деякими даними, реальні втрати російських окупантів можуть бути значно вищими.

На одній з ділянок фронту Росія готує масований штурм українських позицій. Як зазначив начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж Данило Борисенко, йдеться про Донецьку область.

Крім того, російські окупанти готують активізувати наступальні дії на Запорізькому напрямку бойових дій. Зокрема, йдеться про тактичні штурмові дії поблизу кількох населених пунктів.

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