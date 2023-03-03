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Міноборони могло купити "золоті фляги" для армії, переплативши за них у 10 разів - ЗМІ

3 березня 2023, 12:52
Компанія "Пролог сервіс" поставила міністерству фляги за ціною $7,9 за штуку, хоча їхня реальна ціна становить всього $0,59.

Міноборони України, фляга
Міноборони переплатило за армійські фляги величезні гроші / Фото: Главком, Міноборони

Міноборони України могло закупити армійські фляги за завищеною в 10 разів ціною. Втрати держбюджету можуть скласти не менше 700 тис. доларів.

Як пише Главком, київська компанія "Пролог сервіс" поставила Міністерству фляги за ціною 7,9 долара/штука, хоча їхня реальна ціна складає всього 0,59 долара/штука.

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Як пише видання, згідно з комерційним рахунком від 3 липня 2022 року, в рамках контракту Міноборони київська фірма замовила 30 150 армійських фляг з написами: "06.2020. Власність ЗСУ. Не для продажу" загальною вартістю 238,1 тис. доларів. Отже, ціна однієї штуки склала 7,9 долара.

"Як з'ясувало слідство, ТОВ "Пролог сервіс" в цілому замовило 100 тис. штук армійських фляг. При цьому їхня реальна ціна в рази нижче за ту, що зазначени в митній документації – 0,59 долара проти 7,9 долара", – йдеться у повідомленні.

Копія комерційного інвойсу, де вказується відправник і замовник фляг
Копія комерційного інвойсу, де вказується відправник і замовник фляг / Фото glavcom.ua

Зазначається, що ТОВ "Пролог сервіс" в використовувало іноземні фірми-прокладки.

Правоохоронці припускають, що втрати державного бюджету від цієї оборудки могли скласти принаймні 700 тис. доларів. "Пролог сервіс", ймовірно, заробила на постачанні 30 150 фляг близько півмільйона гривень.

Автори матеріалу зазначають, що за фактами можливого зловживання службовим становищем співробітниками Міністерства оборони за попередньою змовою з посадовими особами "Пролог сервіс" детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) ще у липні 2022 року розпочали досудове розслідування.

Автори матеріалу пишуть, що направляли інформаційний запит до Міністерства оборони. З проханням пояснити, на яких принципах вибирався постачальник "Пролог сервіс" і скільки та яку продукцію він поставив.

"З відповіді відомства випливає, що контракт з "Пролог сервіс" від Міноборони 23 березня 2022 року підписав в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальними ресурсами. Прізвище чиновника не розкривається, але цю людину вже знає вся країна через недавній скандал. Це Богдан Хмельницький. На початку лютого 2023 року правоохоронці оголосили Хмельницькому підозру за фактом розтрати великої суми бюджетних коштів через забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами", – йдеться у повідомленні.

За даними ресурсу Youcontrol, "Пролог сервіс" була створена в 2018 році. До липня 2021 року підприємством володів виходець з тимчасово окупованої Горлівки Роман Полянський, який вніс до статутного капіталу 100 грн.

Потім його місце зайняв житель Київщини Олександр Кучер, який збільшив розмір внеску до статутного капіталу до 1 млн грн. На 6 лютого 2023 року Кучер є одноосібним власником і директором фірми.

"З відкритих джерел стало відомо, що раніше Олександр Кучер перебував у лавах партії "Батьківщина" і безуспішно балотувався до Верховної Ради від цієї політсили. Перед цим встиг побувати довіреною особою кандидата в президенти Віктора Ющенка", – пише видання.

Скандал із "завищеними цінами" на продукти

21 січня видання Дзеркало тижня опублікувало статтю, посилаючись на "злиті" документи, в якій порівнювалися ціни закупівель продуктів для військовослужбовців та ціни на ці ж продукти в супермаркеті.

У статті під назвою "Тилові щури Міноборони під час війни "пиляють" на харчах для ЗСУ більше, ніж при мирному житті" розміщена скан-копія нібито контракту на 13 мільярдів гривень.

У Міноборони заявили, що ЗМІ поширюють дані з ознаками навмисних маніпуляцій, які вводять в оману.

Пізніше Національне антикорупційне бюро взялося розслідувати закупівлю продуктів за завищеними цінами.

Згодом стало відомо, що директор департаменту закупівель Міністерства оборони Богдан Хмельницький, який фігурує в скандалі про закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами, був звільнений з посади.

До того заступник Міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Його прохання підтримав глава Міноборони Олексій Резніков.

Інші новини:

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