'Суперечить принципам НАТО': Залужний вперше відреагував на скандал в Міноборони

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що в Міноборони та Збройних силах "сповідується нульова толерантність до корупції".

Залужний вперше відреагував на скандал в Міноборони / Офіс президента

Головнокомандувач Збройних Сил генерал Валерій Залужний закликав ретельно перевірити звинувачення в корупції на адресу Міноборони і порадив не перекладати відповідальність підлеглих на керівника, бо це шкодить справі та суперечить принципам НАТО.

Як зазначив Залужний у Telegram, система військового управління повинна бути непохитною, особливо в умовах війни.

Головнокомандувач підкреслив, що з початком повномасштабного вторгнення Росії потреби українського війська стрімко зросли, але, незважаючи на це, військові забезпечені амуніцією, формою та харчуванням належної якості та в достатній кількості.

За його словами, в Міноборони та Збройних силах "сповідується нульова толерантність до корупції", тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування.

"Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Це стосується і Міністерства оборони, і Збройних сил", - зазначив Залужний.

Скандал із "завищеними цінами" на продукти

21 січня видання Дзеркало тижня опублікувало статтю, посилаючись на "злиті" документи, в якій порівнювалися ціни закупівель продуктів для військовослужбовців і ціни на ці ж продукти в супермаркеті.

У статті під назвою "Тилові щури Міноборони під час війни "пиляють" на харчах для ЗСУ більше, ніж при мирному житті" розміщена скан-копія нібито контракту на 13 мільярдів гривень.

Пізніше Національне антикорупційне бюро взялося розслідувати закупівлю продуктів за завищеними цінами. "Враховуючи резонансні публікації в ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових, повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ і САП, вона досліджується в рамках кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями до оприлюднення в медіа", - зазначили в НАБУ.

Згодом стало відомо, що директор департаменту закупівель Міністерства оборони Богдан Хмельницький, який фігурує в скандалі щодо закупівель продуктів для ЗСУ за завищеними цінами, був звільнений з посади.

До того заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Його прохання підтримав глава Міноборони Олексій Резніков.

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