Скандал з харчами для солдатів: у Резнікова проситимуть СБУ розібратися з "брехнею" журналістів

У Міноборони нагадали, що сповідують принцип нульової толерантності до корупції, і готують матеріали в СБУ.

У Резнікова відреагували на скандал / коллаж фото УНИАН

Міністерство оборони України заявило, що відомості щодо закупівель послуг харчування, які поширюються у ЗМІ, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

"Пріоритетом Міністерства оборони України була і залишається організація якісного та безперебійного харчування військовослужбовців, в тому числі – у зоні ведення бойових дій. Для цього Міністерством у встановленому законом порядку здійснюється закупівля відповідних послуг. Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману", - наголошують у міністерстві.

Міністр оборони Олексій Резніков вчора звернувся до голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання Комітету та заслухати вичерпну інформацію щодо закупівель харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.

"Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період. Нагадуємо, що Міноборони сповідує принцип нульової толерантності до корупції. Щодо епізодів, які набувають суспільного резонансу, незалежно від змісту та характеру подання інформації, проводиться службова перевірка", - йдеться у повідомленні відомства.

Більш детальну інформацію з цього приводу пообіцяли оприлюднити за підсумками відповідного засідання Комітету, орієнтовно – у понеділок.

Про що написали журналісти

21 січня видання Дзеркало тижня опублікувало статтю, посилаючись на "злиті" документи, в якій порівнювались ціни закупівлі продуктів для військовослужбовців і ціни на ці ж продукти в супермаркеті.

У статті під назваою "Тилові пацюки Міноборони під час війни "пиляють" на харчах для ЗСУ більше, ніж за мирного життя" розміщена скан-копія нібито контракту на 13 мільярдів гривень.

"Наперед вибачаюся перед читачами за завданий біль. Але насправді вибачатися повинне Міністерство оборони Олексія Резнікова, яке під час великої війни, схоже, збільшило апетити щодо розкрадань", - написав автор статті Юрій Ніколов.

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