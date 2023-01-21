Міноборони вляпалося в скандал з дикими накрутками на закупівлях продуктів для військових - ЗМІ

Міноборони України проводить закупівлі продуктів для харчування військових за цінами в 2-3 вище ринкових.
Про це свідчить копія угоди Міноборони вартістю 13,16 мільярда на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у віддалених від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях від грудня 2022 року, яку публікує zn.ua.
За даними видання, Міноборони купило яйця по 17 грн за штуку, в той час як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.
За картоплю МО платить по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить 8-9 грн.
Куряче стегно замовили по 120 грн за кілограм, а в магазині – 80 грн.
При цьому підкреслюється, що роздрібні ціни можуть бути ще нижче.
"Якщо ви поринете в документ, то побачите, що послуги там дійсно є як окрема стаття витрат в 30 млн грн, тобто 0,2% від загальної суми контракту, навіть не 2% і точно не два рази", — уточнюють автори матеріалу.
При це контракт на 13 мільярдів Міноборони уклало з фірмою Актив Компані, яка раніше фігурувала в кримінальному провадженні з підробленим актом на участь в ще одному тендері.
У свою чергу нардеп від Слуги народу, заступник голови Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла в Facebook написала, що комплекс питань "не обмежується" націнками по харчуванню.
"Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони і за її результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуємо резонансних висновків. Наше Міноборони зробило дуже багато під час війни у 2022 році. Але і упущення, тим більше корупційні ризики, не можуть бути залишені без уваги", — написала Безугла в Facebook.
Вона додала, що Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав керівництво Міноборони.
Нагадаємо, раніше прес-офіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська потрапила в гучний скандал зі святкуванням Нового року в Парижі.
У соцмережах вона опублікувала фото на яких розважалася в столиці Франції. Така поведінка Планковської викликала шквал критики і хейту в соцмережах.
Деякі українці обурювалися тим, що вона хвалиться своїм люксовим приватним життям в той час, як в Україні йде війна.
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