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"Повна маячня": Резніков виправдав Міноборони після гучного скандалу з цінами на продукти для ЗСУ

23 січня 2023, 17:36
У Міністерстві пояснили, чому у контракті були настільки завищені ціни на продукти.
Резников, продукты
Резніков відреагував на скандал з цінами на продукти для ЗСУ / Коллаж фото УНИАН, pixabay

Міністерство оборони України потрапило у гучний скандал через ціни на продукти для українських військових. Виявилось, що відомство нібито купує продукти за завищеними цінами. Однак міністр оборони України Олексій Резніков назвав це повною маячнею та штучною атакою з метою маніпуляції. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він переконаний, що цю інформацію почали розповсюджувати, щоб завадити виділенню допомоги Україні в рамках "Рамштайну", адже цей скандал виник напередодні засідання.

"Заяви, що Міноборони "вкрало" чи "намагалося вкрасти" мільярди – це повна маячня. Просто хтось дізнався про додаткові перевірки і вирішив розгорнути інформаційну атаку ... Публічне вкидання інформації про начебто завищені у 2-3 рази ціни почалося ще в середині минулого тижня. Тобто не після, а до Рамштайну, саме коли тривало уточнення домовленостей", - зазначив Резніков.

Резніков запевняє, що "завищені" ціни насправді виявились звичайною помилкою. Журналісти, які публікували інформацію щодо цін, порівнювали їх, наприклад, з десятком яєць або пляшкую чи банкою іншого продукту. Виявилось, що ціна була вказана не за штуку, а за кілограм продукту.

"У документі, оприлюдненому у ЗМІ, вказано аномальну ціну, яку сприйняли як 17 грн. за штуку. На чому збудували теорію змови. Насправді це – звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник ... Якщо дивитися зовсім формально, виправляючи цю помилку, ми підвищуємо ціну на яйця у десять разів – з 17 грн. до 170 за кг, з 0,85 грн. за штуку до 8,5 грн. за штуку або 85 грн. за десяток. Станом на зараз по усім контрактам завершуються додаткові внутрішні перевірки, військові частини звіряють з каталогом, виправляються технічні помилки, готуються додаткові угоди щодо постачання у межах доведених параметрів державного бюджету тощо. Після чого документи будуть зареєстровані у Держказначействі. Тобто де-юре оприлюдненого у ЗМІ документу ще не існує. Жодної копійки по ньому не витрачено", - пояснив Резніков.

Він додав, що нині Міноборони уклало контракти з 8 постачальниками, які зобов'язалися доставляти продукти для військових у будь-який куточок України. Нині вартість послуги забезпечення харчування одного військового складає 145,8 грн.

Резніков звернув увагу на те, що Міноборони буде проводити розслідування, адже той, хто передав контракт та додатки для оприлюднення, "вчинив службовий злочин".

"Цю особу буде обов’язково встановлено і притягнуто до відповідальності. Для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, буде з’ясовано мотиви. Оскільки жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій, найочевиднішою ціллю виглядає спроба підриву довіри до Міноборони у дуже відповідальний момент. А це вже - не просто службовий злочин", - зазначив Резніков.

Скандал із "завищеними цінами" на продукти

21 січня видання Дзеркало тижня опублікувало статтю, посилаючись на "злиті" документи, в якій порівнювались ціни закупівлі продуктів для військовослужбовців і ціни на ці ж продукти в супермаркеті.

У статті під назваою "Тилові пацюки Міноборони під час війни "пиляють" на харчах для ЗСУ більше, ніж за мирного життя" розміщена скан-копія нібито контракту на 13 мільярдів гривень.

У Міноборони заявили, що ЗМІ поширюють відомості з ознаками навмисних маніпуляцій, які вводить в оману.

Інші новини:

скандал ціни на продукти Міноборони України Олексій Резніков
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