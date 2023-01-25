Скандал з Міноборони: звільнено директора департаменту закупівель Хмельницького

В Антикорупційному комітеті ВРУ повідомили, що директор департаменту закупівель Міністерства оборони Богдан Хмельницький залишився без посади.

Закупника Міноборони Богдана Хмельницького звільнили / Фото: Міністерство оборони України

Директор департаменту закупівель Міністерства оборони Богдан Хмельницький, який фігурує в скандалі щодо закупівель продуктів для ЗСУ за завищеними цінами, був звільнений з посади.

Про це повідомила голова антикорупційного комітету ВРУ Анастасія Радіна у Facebook

"Звільнено директора департаменту закупівель Міністерства оборони Хмельницького та профільного заступника міністра Шаповалова", - йдеться у повідомленні.

Радіна додала, що глава оборонного відомства "не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування".

Також на засіданні комітету представниця НАБУ повідомила, що за фактами про можливе зловживання службовим становищем при укладанні контрактів від 23 грудня 2022 року зареєстровано кримінальне провадження та здійснюється досудове розслідування.

Нагадаємо, 24 січня заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Його прохання підтримав глава Міноборони Олексій Резніков.

Скандал із "завищеними цінами" на продукти

21 січня видання Дзеркало тижня опублікувало статтю, посилаючись на "злиті" документи, в якій порівнювалися ціни закупівель продуктів для військовослужбовців і ціни на ці ж продукти в супермаркеті.

У статті під назвою "Тилові щури Міноборони під час війни "пиляють" на харчах для ЗСУ більше, ніж при мирному житті" розміщена скан-копія нібито контракту на 13 мільярдів гривень.

У Міноборони заявили, що ЗМІ поширюють відомості з ознаками навмисних маніпуляцій, що вводять в оману.

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