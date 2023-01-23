Скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ набирає обертів: у НАБУ заявили про засекречену інформацію

У НАБУ зазначили, що "слідство перевіряє закупівлі більш ніж на 13 млрд гривень".

Продукти для ЗСУ / pixabay, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Скандал із закупівлею продуктів харчування для ЗСУ набирає оберти. Так, Національне антикорупційне бюро взялося розслідувати закупівлю продуктів за завищеними цінами.

Як повідомили в НАБУ, розслідування з цього приводу почалося ще до публікації матеріалів у ЗМІ.

"Враховуючи резонансні публікації в ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових, повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ і САП, вона досліджується в рамках кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями до оприлюднення в медіа", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що "слідство перевіряє закупівлі більш ніж на 13 млрд грн. Попередня правова кваліфікація - ч.5 ст. 191 КК України", - додали в пресслужбі.

У відомстві не оприлюднили подробиці розслідування, зазначивши, що дана інформація засекречена.

Скандал з "завищеними цінами" на продукти

21 січня видання Дзеркало тижня опублікувало статтю, посилаючись на "злиті " документи, в якій порівнювалися ціни закупівель продуктів для військовослужбовців і ціни на ці ж продукти в супермаркеті.

У статті під назвою "тилові щури Міноборони під час війни "пиляють" на харчах для ЗСУ більше, ніж при мирному житті" розміщена скан-копія нібито контракту на 13 мільярдів гривень.

У Міноборони заявили, що ЗМІ поширюють відомості з ознаками навмисних маніпуляцій, які вводить в оману.

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