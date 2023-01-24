Заступник міністра оборони Резнікова подав у відставку

У вівторок, 24 січня, заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Його прохання вже підтримав глава Міноборони Олексій Резніков.
На сайті Міністерства оборони України опубліковано відповідну заяву Шаповалова.
"Міністр оборони України сьогодні підтримав прохання В'ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів України", - йдеться у повідомленні.
У відомстві відповіли, що В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних сил України в результаті кампанії звинувачень, пов'язаних із закупівлею послуг харчування.
Міністерство оборони України вважає, що такий крок дозволить зберегти довіру суспільства і міжнародних партнерів і забезпечити об'єктивність при додаткових уточненнях і можливих розслідуваннях.
"Попри те, що озвучені звинувачення необґрунтовані та безпідставні, заява В'ячеслава Шаповалова про звільнення є гідним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони вище, ніж будь-які кабінети або крісла", - наголошується на сайті міністерства.
Скандал із "завищеними цінами" на продукти
21 січня видання Дзеркало тижня опублікувало статтю, посилаючись на "злиті" документи, в якій порівнювалися ціни закупівель продуктів для військовослужбовців і ціни на ці ж продукти в супермаркеті.
У статті під назвою "Тилові щури Міноборони під час війни "пиляють" на харчах для ЗСУ більше, ніж при мирному житті" розміщена скан-копія нібито контракту на 13 мільярдів гривень.
У Міноборони заявили, що ЗМІ поширюють дані з ознаками навмисних маніпуляцій, які вводять в оману.
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