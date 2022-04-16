"Мінімум три роки": експерт назвав терміни припинення війни в Україні та озвучив вирішальну дату

Андрій Ілларіонов / УНІАН

Старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов під час чату на Главреді розповів, коли закінчиться війна в Україні.

"Прогноз, який говорить, що війна в Україні закінчиться через три роки - це не страшний прогноз, а мінімальний. Для цього прогнозу є досить точна дата - 20 січня 2025 року, дата інавгурації нового президента США, який буде дотримуватися іншої позиції щодо порушника міжнародного права. Ми не знаємо ні імені людини, ні партії, до якої він буде належати. Але поява нового президента на посаді президента Сполучених Штатів Америки практично гарантовано означатиме припинення військових дій путінського режиму проти України", - сказав Ілларіонов.

За його словами, три роки - це мінімальні терміни.

"Якщо ж при владі залишиться Джозеф Байден, або ж в Білий дім прийде нехай і інший президент США, але дотримується такого ж підходу, як і нині діючий, то в такому випадку військові дії можуть розтягнутися на більш тривалий термін. Тому трирічний горизонт є мінімальним і оптимістичним сценарієм для нинішньої війни", - додав економіст.

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Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник глави ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

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