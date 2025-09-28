Рус
У Києві гримлять вибухи, летить купа Шахедів: столиця під ворожою атакою

Ангеліна Підвисоцька
28 вересня 2025, 01:36оновлено 28 вересня, 02:29
545
У Києві оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Шахід, безпілотник, ЗСУ
Київ під атакою Шахедів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com,facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Частина з них уже долетіла до Києва. Про це заявив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Тривога в столиці через ворожі БпЛА. Може бути голосно. Пройдіть у найближче укриття і залишайтеся там до відбою тривоги!" - написав він.

У Повітряних силах ЗСУ також підтвердили, що в бік Києва летіли "Шахеди" з боку Броварів.

відео дня

Невдовзі дали відбій тривоги, проте загроза ударів залишається. Росіяни здійснили пуски нових "Шахедів" і вони активно почали залітати через Сумську та Чернігівську області. Ці дрони можуть полетіти на Київ.

За даними моніторингових каналів, станом на 1:40, у повітрі над Україною вже близько 85 ударних дронів.

атака шахедов
РФ атакувала Україну дронами / фото: Telegram

Удари РФ по Україні ракетами і дронами - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, дрон РФ вибухнув біля однієї з українських АЕС - МАГАТЕ зробило термінову заяву. На місці падіння безпілотника утворилася велика воронка.

Вдень 26 вересня повідомлялося, що РФ атакує Чернігівську область - є влучання і перебої світла, перші подробиці. Людей закликали перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, РФ визначила цілі ударів - названо міста та ймовірні терміни нових обстрілів. У противника в наявності постійно перебуває близько 300-400 ударних безпілотників, попередив Олег Жданов.

18:05

Обман на століття: чому в СРСР "вигадали" дату хрещення Русі і коли воно булоВідео

17:22

Ціла гора хрусткого та смачного печива за 20 хвилин: рецепт бюджетних солодощів

17:20

В Україні почали забороняти їзду на електросамокатах: названо перше місто

17:11

53 хвилини, поцілунки і Меган: як пройшла зустріч принца Гаррі та короля Чарльза

17:09

Потужність різко виросла: Україну атакувала "червона" магнітна буря

16:31

У якому віці кіт офіційно вважається пенсіонером: ветеринар назвав точну цифру

16:26

Світовий лідер різко змінив погляд Трампа на війну в Україні: ЗМІ назвали ім'я

16:23

Салат, який підкорив усіх: новий рецепт швидкої страви за 15 хвилин

16:16

До Дніпропетровщини росіяни стягнули ще більше військ: розкрито наміри ворога

15:23

Ракети Х-101 споряджені: Росія може атакувати Україну п'ятьма бомбардувальниками

15:20

Успіх і в коханні, і в фінансах: кінець року принесе щастя ТОП-2 знакам зодіаку

15:17

Чому 28 вересня не можна прибирати в будинку: яке церковне свято

15:15

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Козерогам - зміни, Водоліям - хороші новини, Рибам - гроші

15:06

Розкрито головний секрет герба Росії - про що мовчать російські історикиВідео

15:04

Дмитро Бєлов: "Пісня води" з Маріуполя відкриє каталог видавництва "Адаптації" новини компанії

14:43

В Україні піднімуть зарплати до 35 тисяч: які українці отримають у рази більше

14:31

Чим відрізняються 2 жінки, які миють підлогу: лише найуважніші вгадають за 23 секунди

14:11

РФ націлилась на ще один обласний центр України: до якого міста рветься ворог

13:57

Що робити, щоб картопля не проростала, а морква не гнила: все про правильне зберіганняВідео

13:37

Можливий сценарій Фукусіми: Запорізька АЕС на межі ядерної катастрофи

Реклама
13:32

Феномен природи: орнітолог пояснив, чому птахи України більше не летять у вирій

13:20

Як стильно і корисно використати місце над холодильником: топ-7 ідей дизайнерів

12:54

Горщики забиті золотом: в Лаврі знайшли надзвичайний скарб, кому він належавВідео

12:47

Дощів побільшає: які області України накриють сильні опади

12:40

ЗСУ взяли під вогневий контроль основний шлях окупантів до важливого міста

12:15

У РФ померла популярна актриса, зірка "Міміно" і "Глухаря"

12:07

На Херсонщині окупанти дезертують попри покарання - Атеш

12:06

Дрони долетіли аж до Чувашії: після пекельної атаки зупинено стратегічний об’єкт

12:00

5 дій допоможуть позбутися павуків раз і назавжди: що потрібно зробити

11:55

Запах риби тримається в будинку годинами: найкращі способи його позбутися

