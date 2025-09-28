У Києві гримлять вибухи, летить купа Шахедів: столиця під ворожою атакою

У Києві оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Київ під атакою Шахедів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com,facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Частина з них уже долетіла до Києва. Про це заявив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Тривога в столиці через ворожі БпЛА. Може бути голосно. Пройдіть у найближче укриття і залишайтеся там до відбою тривоги!" - написав він.

У Повітряних силах ЗСУ також підтвердили, що в бік Києва летіли "Шахеди" з боку Броварів.

Невдовзі дали відбій тривоги, проте загроза ударів залишається. Росіяни здійснили пуски нових "Шахедів" і вони активно почали залітати через Сумську та Чернігівську області. Ці дрони можуть полетіти на Київ.

За даними моніторингових каналів, станом на 1:40, у повітрі над Україною вже близько 85 ударних дронів.

РФ атакувала Україну дронами / фото: Telegram

Удари РФ по Україні ракетами і дронами - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, дрон РФ вибухнув біля однієї з українських АЕС - МАГАТЕ зробило термінову заяву. На місці падіння безпілотника утворилася велика воронка.

Вдень 26 вересня повідомлялося, що РФ атакує Чернігівську область - є влучання і перебої світла, перші подробиці. Людей закликали перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, РФ визначила цілі ударів - названо міста та ймовірні терміни нових обстрілів. У противника в наявності постійно перебуває близько 300-400 ударних безпілотників, попередив Олег Жданов.

