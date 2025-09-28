У Києві гримлять вибухи, летить купа Шахедів: столиця під ворожою атакою

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Частина з них уже долетіла до Києва. Про це заявив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"Тривога в столиці через ворожі БпЛА. Може бути голосно. Пройдіть у найближче укриття і залишайтеся там до відбою тривоги!" - написав він.
У Повітряних силах ЗСУ також підтвердили, що в бік Києва летіли "Шахеди" з боку Броварів.
Невдовзі дали відбій тривоги, проте загроза ударів залишається. Росіяни здійснили пуски нових "Шахедів" і вони активно почали залітати через Сумську та Чернігівську області. Ці дрони можуть полетіти на Київ.
За даними моніторингових каналів, станом на 1:40, у повітрі над Україною вже близько 85 ударних дронів.
Удари РФ по Україні ракетами і дронами - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, дрон РФ вибухнув біля однієї з українських АЕС - МАГАТЕ зробило термінову заяву. На місці падіння безпілотника утворилася велика воронка.
Вдень 26 вересня повідомлялося, що РФ атакує Чернігівську область - є влучання і перебої світла, перші подробиці. Людей закликали перебувати в безпечних місцях.
Нагадаємо, РФ визначила цілі ударів - названо міста та ймовірні терміни нових обстрілів. У противника в наявності постійно перебуває близько 300-400 ударних безпілотників, попередив Олег Жданов.
