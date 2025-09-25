Рус
Чому атака дронів РФ на Польщу стала вигідною для Трампа - з'явився новий нюанс

Юрій Берендій
25 вересня 2025, 18:23
Світан припустив, що провокація з російськими дронами проти Європи могла бути вигідною для Путіна, Сі Цзіньпіна та навіть Дональда Трампа.
Чому атака дронів на Польщу стала вигідною для Трампа / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Про що сказав Світан:

  • Важливо з'ясувати, хто був автором ідеї про вторгнення російських дронів до Польщі
  • Чому ця ситуація могла бути вигідною для Трампа
  • Як США тиснуть на Європу

Провокація Росії з безпілотниками проти країн НАТО та млява реакція Альянсу підняли питання про справжні політичні цілі Кремля і тих, хто міг стояти за цією "ідеєю". Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

Світан зауважив, що ключове питання — хто був ініціатором ідеї "перевірити НАТО". Імовірно, з більш ніж 50% шансом це міг бути Сі Цзіньпін. За його словами, він міг придумати задум, а технічно його реалізували Путін і його оточення.

Експерт додав, що ініціатором подібної ідеї міг би виявитися навіть Трамп. Дрони полетіли не в бік Аляски, а в Європу — хоча до Аляски від Росії значно ближче (86 км проти понад 1000 км до Польщі), а між російськими та американськими островами в Беринговій протоці лише 3,6 км. Тому вторгнення безпілотників у повітряний простір США навряд чи Трамп назвав би "помилкою".

"Навіщо ця провокація могла знадобитися Трампу? Щоб натиснути на Європу. А Путін знову-таки міг бути виконавцем.Або Путін відчув, що обидва – і Трамп, і Сі Цзіньпін – не будуть проти, і виконав цю провокацію проти країн Європи. По-перше, щоб підіграти Сі Цзіньпіну і Трампу, по-друге, щоб подивитися на реакцію Європи. Адже, виходячи з напрямку руху безпілотників, не країни НАТО як такі були метою, а країни Європи. Російські дрони полетіли не на Канаду і не на Америку, а на європейський континент. А раз так, то Росія перевіряла європейські країни на вшивість", - вказує він.

На думку Світана, це також може бути способом тиску на Європу, щоб та стала більш поступливою. Саме європейська допомога не дає Україні капітулювати — завдяки їй ми тримаємо оборону й виконуємо бойові завдання. Атаки на європейські країни можуть служити інструментом тиску з боку Росії.

"Причому зацікавлені в цьому всі: і Сі Цзіньпін, і Путін, і Трамп. Але з цим вже розбиратимуться після нашої перемоги історики або слідчі контррозвідки", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, чим небезпечна беззуба реакція НАТО на провокації Росії проти європейських країн, і чому нові атаки РФ будуть більш кривавими:

Як писав Главред, російські дрони, що порушили повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня, не були розцінені НАТО як очевидний акт агресії. Про це заявив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Він пояснив, що, попри заяви Варшави про агресію, формально ситуація виглядає інакше. Польща послалася на 4-ту статтю Статуту НАТО, а не на 5-ту, оскільки, за словами Мельника, фактично Росія не перетнула її повітряного простору.

"Для прикладу: якби атака була здійснена на повітряне судно або на корабель (які вважаються територією держави), тоді це вже однозначно підпадало б під визначення акту агресії - і відповідно до дії статті 5 Статуту НАТО", - пояснив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, атака російських безпілотників по триторії Польщі може мати передусім політичні, а не військові наслідки як для України, так і для всієї Європи. Про це заявив український експерт із систем зв’язку та РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов.

У Польщі тим часом готують зміни до законодавства, які дозволять військовим збивати російські дрони та інші об’єкти над територією України без попереднього погодження з НАТО чи ЄС.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Києва відреагував на слова президента США Дональда Трампа про нібито "помилковість" вторгнення російських БпЛА в Польщу, наголосивши, що це не могло бути випадковістю.

Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Чому атака дронів РФ на Польщу стала вигідною для Трампа - з'явився новий нюанс

Війна вийде за межі України і перекинеться на інші країни, в Європі пахне порохом – ЗолотарьовВідео

11:59

Чи можна давати речі після заходу сонця: священник відповівВідео

11:48

Китайський гороскоп на завтра 26 вересня: Драконам - стрес, Козлам - булінг

